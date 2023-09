Byl to od Péreze zoufalý pokus, hodnotil Magnussen manévr Mexičana

Sergio Pérez do cíle letošní GP Japonska nedojel. Přispěla k tomu i jeho kolize s Kevinem Magnussenem, za kterou byl sportovními komisaři potrestán.

Z pohledu Sergia Pérez byla celá nedělní Velká cena Japonska mizérií. Po startu si rozbil část monopostu kvůli kontaktu s Lewisem Hamiltonem, následně předjel Fernanda Alonsa při safety caru a vše vyvrcholilo kolizí s Kevinem Magnussenem.

Za tento incident dostal pilot Red Bullu časový trest a jelikož jej obdržel až ve chvíli, kdy už v závodě nefiguroval, vrátil se ve druhé polovině velké ceny nakrátko do akce, aby si penalizaci odbyl a nebyl tak ohrožen trestem pro nadcházející GP v Kataru.

Zatímco většina Pérezových nezdarů se dotkla především jeho samotného, v případě kolize s Magnussenem ze 12. kola na nevydařený manévr Mexičana doplatil i dánský pilot, který po kontaktu musel na opravu do boxů.

„Prostě jsem dostal ránu do zadní pneumatiky. Byl to dost zoufalý manévr, ale je to tak, jak to je. Roztočilo mě to a musel jsem do boxů,“ popsal situaci jezdec Haasu, který se po kolizi propadl z jedenácté příčky na poslední.

Neplánovaná zastávka v boxech si vyžádala i úpravu strategie, což Magnussenovi příliš nehrálo do karet.

„Zastávka přišla moc brzy, vzhledem k tomu, že jsme jeli na dva pit stopy - především s ohledem na degradaci pneumatik. Dá se říct, že tím náš závod skončil,“ uzavřel Magnussen.