Byl to neuvěřitelný rok, řekl Verstappen po 19. letošním vítězství

S téměř 18sekundovým náskokem v cíli Velké ceny Abú Dhabí Max Verstappen z Red Bullu zakončil z pohledu sebe a týmu dominantní sezónu, ve které vytvořil Nizozemec několik rekordů.

Verstappen letos získal nejvíce vítězství v jedné sezóně (19 výher z 22 závodů), nejvíce stupňů vítězů (21 z 22 závodů), vedl přes 1000 kol, získal nejvíce bodů v historii Mistrovství světa formule 1 (575) a vyhrál největším rozdílem (o 290 bodů).

„Dojezdové kolo bylo trochu emotivní. Bylo to naposledy, co jsem seděl v autě, které mi toho samozřejmě hodně dalo,“ řekl Verstappen.

„Jsem samozřejmě velmi hrdý, že jsem vyhrál tento poslední závod. Musím ale velmi poděkovat všem v Red Bullu. Byl to neuvěřitelný rok. Bude těžké znovu dosáhnout něčeho podobného, tento rok jsme si ale rozhodně užili.

„Bude velmi těžké mít další sezónu jako byla tato, víme to. Samozřejmě si vždy chcete vést lépe. Tvrdě pracujeme, abychom měli příští rok znovu velmi konkurenceschopný vůz. Všechny ostatní týmy nás samozřejmě budou chtít příští rok porazit a jsou připraveny na boj. Mezitím si ale ještě trochu užijeme tento rok.“

Pérez se penalizací propadl za stupně vítězů, s rozhodnutím nesouhlasí

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez sice projel cílem na druhém místě za svým týmovým kolegou, ve výsledcích závodu se ale propadl na čtvrté místo.

Může za to pětisekundová penalizace, kterou dostal za kontakt s Landem Norrisem ve 47. kole. Pérez se pokusil svého soupeře předjet s pomocí DRS do šesté zatáčky, mezi vozy ale došlo ke kontaktu a Norris musel vyjel mimo trať.

„Podle mého názoru to bylo 50 na 50. On nic neztratil. Skončilo to kontaktem, který byl smolný. Ke střetu jsou ale potřeba dvě strany a Lando v tom měl také určitou vinu, protože do mě najel, jako by tam nikdo nebyl,“ řekl Pérez.

„Byl jsem celým autem vedle něj, on střihl zatáčku, získal čas a já mám penalizaci. Upřímně, s rozhodnutím nesouhlasím.“