Byl to nejlepší rok mé kariéry, říká Russell

George Russell má za sebou první sezonu u Mercedesu. Přinesla mu první vítězství v F1 i cenný skalp v podobě překonání týmového kolegy Lewise Hamiltona.

Před začátkem sezony 2022 se musel George Russell vyrovnat hned s několika výzvami.

Po třech ročnících v barvách podprůměrného Williamsu se přesunul k mistrovskému Mercedesu, který usiloval o rekordní devátý titul v Poháru konstruktérů. Čekalo jej také srovnání se sedminásobným šampionem Lewisem Hamiltonem.

Ačkoliv se již v úvodní fázi sezony ukázalo, že letos Mercedes do bojů o tituly nezasáhne, Russell se v novém působišti, kde již v minulosti zaskakoval při absenci Hamiltona, rychle rozkoukal.

Pan konzistentní

Russell si brzy vysloužil přezdívku „Pan konzistentní“, když v prvních devíti závodech dojel vždy v elitní pětce. Sérii mu přerušila až velká kolize v Silverstone. Těsně před letní přestávkou se Brit na Hungaroringu dočkal první pole position a v závěru sezony na Interlagosu také premiérového triumfu ve velké ceně. Individuálně úspěšný rok nezhatilo ani několik nezdarů ve druhé polovině sezony, jako bylo například sestřelení Carlose Sainze v úvodu VC USA.

„Nakonec je to všechno relativní,“ uvedl Russell pro web Formula1.com při hodnocení svých výkonů v roce 2022. „Letošní sezóna nicméně byla tou nejlepší v mojí kariéře. Dosáhli jsme spoustu pódií a myslím, že jsme měli hodně velmi dobrých závodů.“

Přesto je ze slov 24letého závodníka znát, že předsezonní ambice Mercedesu byly vyšší.

„Myslím, že si z toho musíte vzít pozitiva... Nebudu to nazývat těžkou situací, ale po výkonnostní stránce jsme nebyli tam, kde bychom chtěli být. Ale nemůžete jen tak sedět, trucovat a být ze všeho naštvaní,“ uznal Russell.

S čím naopak mohl být Mercedes spokojen, to byla spolehlivost. Jejich monopost s označením W13 si připsal jediné odstoupení kvůli technické závodě, které navíc přišlo až tři kola před cílem závěrečné Grand Prix v Abú Zabí. Hamiltona tehdy zastavil problém s hydraulikou.

Chyběla rychlost

„V ohledu spolehlivosti jsme odvedli skvělou práci, a to jak na straně pohonné jednotky, tak na straně vozu. Z letošní sezóny si můžeme odnést spoustu pozitiv. Samozřejmě to hlavní, co nám chybělo, byla rychlost na kolo," uzavřel Russell, který v šampionátu jezdců skončil čtvrtý a nasbíral o 35 bodů více než kolega Hamilton.

Russell se tak stal třetím pilotem, který v přímém týmovém souboji zdolal Hamiltona. V roce 2011 se to před ním podařilo Jensonu Buttonovi a o pět let později Nikovi Rosbergovi.

Ve sledovaných kvalifikačních duelech byl nakonec úspěšnější Hamilton – interní bitvu ovládl v poměru 13:9.