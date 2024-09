Byl to náročný závod, ale vše jsme udělali dobře, hodnotí GP Singapuru Alonso

Po chybách jezdců Ferrari startoval Fernando Alonso do letošní Velké ceny Singapuru ze sedmého místa. Do cíle závodu sice Španěl dojel podle očekávání za oběma piloty italské stáje, ale na druhou stranu si dokázal poradit s Nikem Hülkenbergem a dojet si pro čtyři body za osmou příčku.

Nebylo proto divu, že byl v kontextu této situace s výsledkem po dojezdu poměrně spokojen.

„Byl to velmi fyzicky náročný závod, ale vše jsme zvládli a získali jsme několik dobrých bodů. Vyzkoušeli jsme undercut, kdy jsme zastavili několik kol před ostatními, a docela nám to vyšlo,“ poznamenal dvojnásobný mistr světa F1.

„Popravdě řečeno, náš vůz se řídil obtížně, ale přesto se nám podařilo dojet jen několik sekund za jedním z vozů Ferrari. V příštích týdnech nás čeká v Silverstone (v sídle týmu, pozn. red.) hodně práce, abychom se pokusili v Austinu předvést lepší výkon,“ uzavřel Alonso s výhledem na Velkou cenu USA, která je na programu za necelý měsíc.

O poznání hůře než Alonso si v Singapuru vedl jeho týmový kolega Lance Stroll.

„Byl to velmi náročný víkend. Už při jízdě na startovní rošt jsem cítil podivné vibrace, takže tým preventivně vyměnil brzdy. Mechanici předvedli velké úsilí, takže jim patří velký dík za to, že to v tomto horku tak rychle vyřešili,“ poděkoval svému týmu Stroll, který projel cílem na 14. místě.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký závod, a trápily nás podobné problémy jako v sobotu: přilnavost a vyvážení. Austin je však úplně jiný okruh, takže budeme doufat, že bude našemu vozu lépe vyhovovat,“ dodal kanadský pilot.