Byl to jeden z nejtěžších závodů, říká vítězný Hamilton

Verstappen v sobotní kvalifikaci o necelé čtyři desetiny sekundy porazil Hamiltona a startoval z pole position. Vedoucí pozici si udržel až do zastávek v boxech, kdy se dřívější zastávkou dostal do čela Hamilton.

Verstappen se stíhací jízdou dotáhl pár kol před cílem na Hamiltona a po souboji se vrátil na první místo, které ale britskému jezdci rychle vrátil, protože mu jeho tým předal zprávu od ředitelství závodu, že se na první místo dostal jízdou mimo trať ve čtvrté zatáčce.

Hamilton už ve zbývajících kolech nedovolil Verstappenovi zaútočit a dojel si v prvním závodě sezóny pro 96. vítězství v kariéře.

„Byl to náročný závod. Rozhodli jsme se zastavit dříve. Věděli jsme, že to bude náročné, ale museli jsme pokrýt Maxe. Po celý víkend měli úžasnou výkonnost, takže bylo opravdu potřeba něco výjimečného,“ řekl Hamilton.

„Zastavili jsme na poslední stint a snažili jsme se najít správné vyvážení mezi tím netlačit příliš a mít pneumatiky, které vydrží až do konce závodu. Bylo to náročné a Maxe jsem měl na konci plná zrcátka, ale těsně jsme jej dokázali udržet. Byl to rozhodně jeden z nejtěžších závodů v poslední době.

„Velké díky všem klukům a holkám v továrně a klukům tady za neustálé posouvání hranic a za to, že se nikdy nevzdáváme i když máme pocit, že jsme vzadu.“

Bottas kritizoval strategii svého týmu

Valtteri Bottas se po závodě opřel do Mercedesu, který zkritizoval za zvolenou strategii.

Fin se v úvodu závodu propadl za Charlese Leclerca. V prostřední části závodu se přiblížil druhému Verstappenovi a krátce poté, co byl informován, že jej čeká dlouhý úsek bez zastávky, jej tým povolal do boxů podruhé.

Kvůli problému s výměnou pravé přední pneumatiky Bottas nabral ztrátu 10 sekund. V závěru si mohl dovolit zajet pro nové pneumatiky a získal bod za nejrychlejší kolo.

„Rozhodně zklamání. Dobré je, že jsme získali pěkné body pro tým. Měl jsem pocit, že alespoň z mé strany jsme z pohledu strategie bránili místo toho, abychom útočili. Celkem mě to překvapilo a není to úplně normální,“ řekl Bottas.

„Není to ideální, pak jsem měl pomalou zastávku, která mi nakonec sebrala všechny šance. Místy byla rychlost dobrá, ale jsem zklamaný.“