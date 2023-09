Byl to hodně náročný závod, a to i z fyzického hlediska, přiznal v cíli GP Itálie Alonso

Aston Martin v Monze neprožil dobrý víkend. Britský tým v Itálii získal pouze dva body a v průběžném hodnocení se propadl za Ferrari.

Zatímco v Zandvoortu si Fernando Alonso díky druhému místu vyrovnal své letošní maximum, o týden později v Monze si Španěl zopakoval devátým místem svůj výsledek z Hungaroringu, který byl dosud jeho nejslabším v probíhajícím ročníku.

Není proto divu, že pilot Astonu Martin označil letošní GP Itálie z jeho pohledu za velmi složitou.

„Byl to velmi složitý závod a z fyzického hlediska byl jedním z nejnáročnějších v tomto roce. Z tohoto víkendu si vezmeme mnoho ponaučení a budeme se snažit být příště lepší,“ prohlásil po dojezdu Alonso, kterého cituje web F1.com.

I když forma Astonu Martin v Itálii nebyla taková, jako ve většině letošních závodů, nebyl dvojnásobný mistr světa F1 daleko od toho, aby si z Monzy odvezl více bodů a dokonce pomýšlel i na to, že by mohl pokořit Lewise Hamiltona, jenž nakonec dojel šestý.

„Měl jsem určitou naději, že bychom mohli Lewise dostihnout, když dostal penalizaci, ale jakmile předjel Alexe (Albona, pozn. red.), věděl jsem, že to bude těžké. Ferrari nás po tomto výsledku bohužel přeskočilo v šampionátu konstruktérů, takže se musíme v příštím závodě odrazit zpět dopředu. Do konce šampionátu však zbývá ještě hodně závodů a bodů,“ dodal Alonso.

Stroll daleko za body

Ani v Monze se nedokázal Lance Stroll držet týmového kolegy. Po neúspěchu v kvalifikaci, v níž skončil poslední, obsadil v závodě šestnáctou příčku, s odstupem více než 40 sekund na Alonsa.

„Auto nemělo potřebné tempo, takže to byl těžký závod. Snažili jsme se zvolit trochu jinou strategii, takže jsme jeli jen na jednu zastávku. Ke konci stintu mi však odcházely pneumatiky, proto jsem nebyl schopen udržet pozici. Byl to pro nás těžký víkend, takže máme před sebou ještě dost práce, než se za dva týdny vydáme do Singapuru,“ hodnotil své působení v Monze Kanaďan.