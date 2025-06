Byl to dobrý závod, komentoval Alonso zisk sedmého místa v Montrealu

Zatímco v Barceloně startoval tým Aston Martin pouze s jedním monopostem, v Montrealu už byl opět v plné síle poté, co se do kokpitu britské organizace vrátil Lance Stroll.

Kanadský závodník se nicméně bodů ve svém domácím závodě nedočkal. Lépe naopak dopadl Fernando Alonso, který bodoval podruhé v řadě a díky sedmé příčce si zajistil v rámci letošní sezony dosud nejlepší výsledek.

„Byl to pro nás dobrý závod. S vozem jsem byl spokojený a podle očekávání bylo obtížné zvládnout pneumatiky,“ uvedl v tiskové zprávě Alonso, přestože do letošní GP Kanady startoval dokonce ze šestého místa.

„Už do závodu jsme šli s tím, že by naše tempo mělo stačit na osmou příčku. To se potvrdilo, když jsem za sebou nedokázal udržet rychlejší jezdce (Leclerca a Norrise, pozn. red.). Zdá se, že naše závodní tempo není tak konkurenceschopné jako kvalifikační, takže se na to musíme zaměřit,“ dodal Španěl.

Letošní GP Kanady naopak příliš nepotěšila domácího Strolla, který projel cílem o 10 pozic níž než jeho kolega.

„Byl to dlouhý a těžký den. Celkově nejsem s tímto víkendem příliš spokojený. Pokud ale startujete do závodu ze 17. místa, tak je to vždy složité. Navíc jsem tentokrát neměl pocit, že má náš vůz dost tempa na posun vzhůru,“ poznamenal kanadský pilot.