Byl to divný sled událostí, říká Wolff o penalizaci pro Hamiltona

Nejdříve žluté vlajky, poté safety car a uzavření boxů. Antonio Giovinazzi a Lewis Hamilton si uzavření boxové uličky nevšimli, za což zaplatili v podobě penalizace 10 sekund stop and go.

„Byl to divný sled událostí, kterých jsme si možná mohli všimnout dříve,“ řekl Wolff.

„Rozhodnutí, která byla přijata, byla velmi neobvyklá, ale byla naprosto v souladu s pravidly.“

„Haas byl odstavený vpravo blízko nájezdů do boxů na vnitřní straně zatáčky Parabolica. Signalizovala se žlutá. O jedenáct sekund později vyjel safety car. Jakmile vyjel, vyvěsili červenou na vjezd do boxové uličky, ale nebyla to úplně červená. Na vnější straně to byly dva žluté kříže.“

Časový rozvrh událostí Signál o zavření boxové uličky: 15:41:47

Signál je na panelech 16 a 17 na třetí (ne čtvrté) stránce kom. systému FIA

Hamilton vjíždí do boxů: 15:41:59

„Jeden ze stratégů jen zakřičel do rádia, když jsme vjížděli do boxové uličky. Nastal zmatek. Nemůžeme vidět ty značky. Byl to sled událostí, které zmařily Lewisův závod.“

„Z boxové zdi ty žluté kříže nevidíte, a pokud je jezdec nezpozoruje, tak jediný způsob, jak vidět, že pitlane byla zavřená, bylo na straně čtyři komunikačního systému FIA.“

„Když vyjede safety car, nikdo se na tuto stránku nedívá, jezdec se chystá vjet do boxů. Všechno je soustředěno kolem zastávky v boxech. Smůla, řekl bych, a velmi neobvyklé rozhodnutí zavřít pitlane.“