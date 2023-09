Byl to čistě Sainzův nápad, říká Vasseur o využití Norrise

Carlos Sainz cíleně využil Landa Norrise, aby zastavil postup mercedesů.

Jak Carlos Sainz vyhrál v Singapuru? Využil samozřejmě problémů jezdců Red Bullu. Pomohli si ale také navzájem s Norrisem a důležitá byla rovně schůzka s inženýry během letní přestávky.

„Byl to nápad Carlose,“ řekl šéf týmu Fred Vasseur, kterého cituje Motorsport.com. „Nechci říkat, že je to samozřejmé, ale věděl, že mu hrozí větší riziko od Mercedesu než od Norrise.“

„S Norrisem jsme měli stejné pneumatiky a od prvního kola téměř stejné tempo. Norris nás neohrožoval – kromě případu, kdybychom přišli o pneumatiky, takže to byl od Carlose chytrý tah, jak udržet Norrise v DRS.“

„Je to vždy složité, protože se se dostanete pod dodatečný tlak,“ řekl Sainz. „Víte, že pak nemůžete zablokovat kola, nesmíte udělat jedinou chybu nebo se dostat mimo trať, protože by to znamenalo, že pak bude mít Lando šanci vás předjet, pokud bude v DRS. V tu chvíli se rozhodnete mu dát DRS a doufáte, že to bude stačit, abyste udrželi mercedesy za sebou. Zejména v jednom kole, kdy se Lando bránil v zatáčkách 16 a 17, a pak jsem musel hodně zpomalit v zatáčkách 1 až 3, abych mu opět dal DRS. Myslím, že tenhle tah mi vlastně zachránil závod, zachránil i Landovo druhé místo, protože mám pocit, že bych byl jinak v pěkné kaši. Kdyby mercedesy předjely Landa, myslím, že by se přede mě dostaly docela snadno.“

Sainzovi se v posledních závodech poměrně daří. Konec konců získal dvě pódia a dvě pole position.

„V letní přestávce jsem si sedl se svými inženýry a podívali jsme se, co můžeme udělat, abychom začali dávat dohromady celý víkend, protože je jasné, že máme hodně tempa, dělali jsme dobré věci, ale nikdy jsme to nedali dohromady.“

„Řekli jsme si, že se podíváme, co můžeme udělat pro to, abychom to zlepšili a začali mít konzistentní výkony ve druhé polovině sezóny, protože potenciál tu letos evidentně je.“

„Zandvoort byl velmi dobrý víkend. Monza byla téměř dokonalá a tady mám pocit, že to bylo perfektní. Dělá mi to velkou radost a jsem pyšný na to, že když pracujete, analyzujete a navíc máte takovou rychlost, jakou jsem měl tento víkend, tak se to vždy vyplatí.“