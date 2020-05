Byl Sebastian Vettel z Ferrari taktně vyhozen?

Pro Sebastiana Vettela se začala situace komplikovat s příchodem Charlese Leclerca. Mladý Monačan s pouhým rokem zkušeností začal Sebastiana Vettela porážet. Došlo také k několika incidentům mezi oběma jezdci, které vyvrcholily v Brazílii vzájemnou kolizí. Leclerc na sebe navíc upozornil a podmanil si fanoušky vítězstvím v Monze.

Před několika týdny se objevily spekulace, že Ferrari nabídlo Vettelovi smlouvu na jeden rok ale s výrazně nižší mzdou, což Vettel odmítl.

Němec později zdůraznil, že o peníze nešlo. Každý by si však na jeho místě roční smlouvu s nižším finančním ohodnocením vysvětlil jako definitivní potvrzení toho, že už není v Maranellu lídrem.

Bylo to jinak?

Minimálně podezřelé je ale načasováni. Jen pár desítek hodin po oznámení odchodu Vettela z Ferrari byl potvrzen příchod Carlose Sainze a současně také přestup Ricciarda do Renaultu. Podobnou akci „kulový blesk“ nelze dohodnout za pár hodin a už vůbec ne v současné době.

Novinář Mark Hughes pro the-race.com píše, že to bylo jinak. Jednání, pokud se to vůbec dá takto nazvat, mezi Vettelem a Ferrari nikdy nedospěla do fáze, že by tým Vettelovi nabídl novou smlouvu.

Ferrari bylo podle Hughese se Sainzem dohodnuté už od loňské zimy – takže dávno před Austrálií. V té době dostal také Leclerc smlouvu do roku 2024.

Mattia Binotto měl rozhodnutí o osudu Vettela učinit už po skončení loňské sezóny. S Maranellem měl také jednat Daniel Ricciardo, ale nikdy se to nedostalo do pokročilejší fáze, protože Ferrari vždy favorizovalo Carlose Sainze.

Zak Brown navíc potvrdil, že se Sainzem probíral možnost jeho odchodu do Ferrari už v průběhu zimy.

Martin Brundle, kterého cituje Motorsport Total, si myslí, že Sainz bude lépe kontrolovatelný než Vettel.

Nebyla to jeho vina

Vettelův příběh se v mnoha ohledech podobá Alonsovi. Délka i výsledek působení u Ferrari jsou podobné. Jak ale připomíná novinář Leo Turrini – za posledních deset let Ferrari nelze vinit jezdce.

„Nebyla to Fernandova chyba a nebyla to Sebova chyba,“ píše Turrini. „V tom smyslu, že mezi lety 2010 a 2020 Ferrari nikdy nepostavilo dominantní vůz. Někdy mělo vítězný, ale nikdy ne dominantní vůz.“

Příchodem Sainze se tak Ferrari zbavuje alibi, že šampion za volantem je zárukou úspěchu. Současně si ale možná vytváří alibi nové. Mattia Binotto rád o svém týmu (z pohledu jeho současného složení) mluví jako o mladém týmu. Nyní to bezezbytku platí také pro jezdce. Je ale otázkou, zda chtějí fanoušci Scuderie zase čekat několik let na to, až se Ferrari vrátí na nejvyšší stupínek – a poprvé od roku 2007 získá titul mezi jezdci.

Co řekli o rozchodu... Binotto: „Nebyl žádný konkrétní důvod, který by vedl k tomuto rozhodnutí, kromě společného a přátelského přesvědčení, že nastal čas jít vlastními cestami, abychom dosáhli našich vlastních cílů.“ Binoto: „Diskutovali jsme o tom se Sebastianem a zjistili jsme, že nesdílíme stejné cíle.“ Vettel: „Abychom dosáhli co nejlepších výsledků v tomto sportu, je nezbytné, aby všechny strany pracovaly v dokonalé harmonii. Tým a já jsme si uvědomili, že už neexistuje společná touha zůstat spolu po skončení této sezóny. Finanční záležitosti nehrály v tomto společném rozhodnutí žádnou roli.“

Skončí Vettel ve F1?

Zatím to vypadá, že Sebastian Vettel na konci roku z formule 1 odejde. Myslí si to i Helmut Marko.

„Bohužel pro něj jsou místa v největších týmech obsazená,“ řekl Rakušan v ORF, čímž opět vylučuje Vettelův návrat do Red Bullu.

„Pokud Vettel nemůže najít tým, se kterým bude ve střednědobém horizontu – nejpozději za rok nebo dva vpředu, pak nepůjde do týmu ze středu pole a skončí.“

Marko také zdůrazňuje, že opuštění Ferrari bylo správným rozhodnutím. „Už se necítil ve Ferrari pohodlně a nedostal podporu, kterou chtěl.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene