Byl jsem zakřiknutý. Přizpůsoboval jsem se autu, nyní je to opačně, říká Leclerc

Leclercovi se v posledních závodech daří. Bodově se dotáhl na Vettela, kterého poráží už i v sobotu a získal čtyři pódia za sebou.

„Myslím, že před Francií jsem se spíše já přizpůsoboval autu,“ řekl Leclerc. „Poté jsem trochu změnil přístup a nepatrně si upravil auto, které mi umožnilo trochu přirozeněji řídit, což mi pomohlo.“

„Přišel jsem do velkého týmu. Když jsem dorazil, byl to teprve druhý rok ve formuli 1 a to jste trochu zakřiknutý na to, abyste přišli a hned říkali: ‚Chci to, tohle a tohle.‛ Nebyl to způsob, jak jsem chtěl začít tento vztah.“

„Nejdříve jsem chtěl vozu porozumět, pokusit se co nejvíce přizpůsobit svůj jízdní styl autu.“

„Myslím, že v jistém okamžiku se mi podařilo udělat dobré věci, přizpůsobit svůj jízdní styl, ale pak jsem měl pocit, že tam bude ještě větší výkon v tom, když se pokusím auto trochu více nasměrovat svým způsobem. Trochu to pomohlo výkonu.“

V poslední době se hodně mluví o tom, že Ferrari zvyšuje přítlak vpředu, což ale trochu negativně ovlivňuje zadní část vozu a to vadí více Vettelovi než Leclercovi. Monačan to potvrdil.

„Abych byl v tomto bodě zcela upřímný, zápasím s tím, nebo to cítím méně,“ řekl Leclerc.

„Jsou to slabé stránky, známe je, velmi tvrdě se snažíme je opravit co nejdříve.“

„Myslím, že Seb měl také velmi dobré závody, možná v posledních několika neměl tolik štěstí, ale jsem si jistý, že brzy bude zpět na vrcholu. Je to jen otázka času.“

Foto: Getty Images / Lars Baron