Byl jsem uprostřed rovinky, nemohl jsem toho příliš dělat, popisuje Gasly incident s Leclercem

Gasly do závodu na rakouském Red Bull Ringu startoval z šesté pozice před sedmým Leclercem z Ferrari.

Na rovince za první zatáčkou ale došlo ke kontaktu, když Leclerc svým předním křídlem zavadil o Gaslyho zadní pneumatiku.

Oba na konci prvního kola museli k mechanikům. Leclerc po výměně předního křídla mohl pokračovat, naopak pro Gaslyho závod skončil.

„Upřímně, myslím, že o dnešku není moc co říct. Byl jsem uprostřed rovinky, když došlo k tomu incidentu, takže si myslím, že jsem toho příliš nemohl dělat,“ řekl Gasly.

„Až do toho momentu to byl skvělý víkend a jsem samozřejmě velmi zklamaný, že jsem nebyl součástí dnešního závodu. Myslím si totiž, že jsme měli dobrý balíček na to, abychom tu získali body. Je to velmi frustrující, jelikož jsme ve vyrovnaném souboji v Poháru konstruktérů, ale stále zůstáváme pátí, což je pro tým skutečně pozitivní.“

Potřetí v sezóně bodoval nováček Júki Cunoda, který pro AlphaTauri získal jeden bod za desáté místo.