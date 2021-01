Byl jsem ten nejhloupější člověk na světě, vzpomíná Pérez na nákazu koronavirem

Jako na houpačce byla pro Péreze sezóna 2020. Čtvrtý a pátý závod sezóny v britském Silverstonu musel pilot Racing Pointu vynechat, protože byl jako první jezdec startovního pole F1 pozitivně testován na koronavirus. Kromě toho se po sedmi letech rozloučil s týmem Racing Point, za který závodil od roku 2014, kdy se ještě stáj jmenovala Force India.

Rok ale zakončil úspěšně, když v Sachíru vybojoval své první vítězství v kariéře a během zimní přestávky byl oznámen jeho přestup do Red Bullu místo Alexandera Albona.

„Řekl bych, že jsem měl velmi těžký rok,“ řekl Pérez ve videu Red Bullu. „Byl jsem první jezdec, který chytil koronavirus. Teď už je to takové běžnější, že se lidé nakazí, ale v té době to bylo 'jsi ten nejhloupější člověk na světě, protože ses nakazil virem'. Bylo pro mě velmi kruté se s tím vypořádat.“

Do konce sezóny si nákazou covidem-19 prošli ještě jeho týmový kolega Lance Stroll a Lewis Hamilton, kteří vynechali po jednom závodě.

Pérez přitom dlouho nevěděl, kam budou směřovat jeho kroky pro rok 2021, když byl oznámen jeho odchod z Racing Pointu, kde jej nahradí Sebastian Vettel.

„Bylo to velice kritické období v mé kariéře, protože tu byla smlouva. Nakonec jsem ztratil přišel o sedačku v týmu, ale dopadlo to opravdu dobře. Nikdy jsem ale nevěděl, co se stane,“ řekl Mexičan.

„Když se to stalo, byl jsem celkem v pohodě. Řekl jsem si 'Už teď jsem měl skvělou kariéru a jsem se sebou spokojen. Každý víkend do toho ale musím dávat maximum a uvidíme, co se stane'. Když se objevila příležitost u Red Bullu, vypadalo to občas lépe a jindy hůře. Nakonec to ale vyšlo. Tyto příležitosti přichází jen jednou za život. Vím to a jsem připraven to zvládnout.“