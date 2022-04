Byl jsem příliš chamtivý, lituje Leclerc chyby v závěru závodu

Pilot Ferrari se snažil stáhnout ztrátu na druhého Sergia Péreze z Red Bullu, devět kol před cílem byl ale až příliš agresivní při průjezdu šikanou Varianta Alta a přejezd přes obrubník jej poslal do bariéry, kde si poškodil přední křídlo.

Po neplánované zastávce se propadl až na deváté místo, do konce závodu si stihl polepšit na šestou pozici.

„K těm hodinám dnes nemělo dojít. Třetí místo bylo maximem, kterého jsem mohl dosáhnout, neměli jsme rychlost na lepší výsledek, byl jsem příliš chamtivý a zaplatil jsem za to. Ve srovnání s třetím místem, na kterém jsem byl předtím, jsem ztratil sedm bodů,“ řekl Leclerc.

„Je to škoda. Je to sedm bodů, které budou na konci mistrovství světa určitě cenné. Tohle by se nemělo opakovat.“

I přesto, že Verstappen dokázal z víkendu v Imole vytěžit maximum možných 34 bodů, má Leclerc stále v čele průběžného pořadí 27bodový náskok.

„Je to velmi, velmi vyrovnané a myslím, že to tak bude i ve zbytku sezóny, proto se počítá každá drobná chyba. Toto je velká chyba. Když to ale uvážím, tak následky mohly být mnohem horší. Dnes je to jen sedm bodů, příště by mě to ale mohlo stát více, takže si na to musím dávat pozor.“