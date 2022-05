Byl jsem o 10 centimetrů mimo stopu, říká k nehodě Schumacher

Syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera jako první přezul na osychající trati na suché pneumatiky. V následujících kolech jej napodobili také další piloti.

V sedmém kole po výjezdu z boxů ale Schumacher ztratil kontrolu nad svým vozem v sekci zatáček u plaveckého bazénu, roztočil se a tvrdě narazil do Tecpro bariéry ve druhé polovině této části složené ze dvou šikan.

Jeho monopost VF-22 se nárazem rozlomil na dvě poloviny a na trať musel vyjet safety car. Následně bylo zjištěno, že nárazem byla poškozena také Tecpro bariéra, což si vyžádalo přerušení závodu. Schumacher vyvázl z nehody nezraněn.

„Bylo to velmi zvláštní. Podle toho, co jsem viděl na videu, se zdá, že jsem byl o 10 centimetrů mimo stopu, předním kolem jsem uklouznul na louži a začal jsem se točit,“ vysvětlil Schumacher.

„Snažil jsem se to napravit, proto jsem se roztočil doleva. Velmi smolné a nepříjemné.

„Rychlost tam byla, bylo to jen o tom udržet to na trati. Bohužel, to se mi nepovedlo. Cítil jsem, že můžeme tlačit a útočit. Bohužel jsem byl trochu široký.“

Cíl závodu neviděl ani jeho týmový kolega Kevin Magnussen, který musel po 19 kolech odstoupit kvůli problémům s pohonnou jednotkou.