Byl jsem na špatném místě, říká Pérez ke kolizi tří jezdců

Pro Sergia Péreze skončil sprint formule 1 ve Velké ceně Kataru nehodou. Pilot Red Bullu se připletl do kolize Estebana Ocona a Nica Hülkenberga.

Trojice pilotů spolu v 11. kole bojovala o pozice na konci první desítky. Ocon byl na měkké sadě pneumatik, zatímco Hülkenberg s Pérezem na střední.

Podle sportovních komisařů šlo o závodní incident, takže nikoho nepotrestali.

Pérez se snažil využít souboje a v nájezdu do druhé zatáčky se dostat před oba piloty. Hülkenberg se dostal do sevření Ocona a Péreze a došlo ke kontaktu, po kterém skončili Ocon s Pérezem v únikové zóně. Hülkenberg dokázal se svým vozem dojet do boxů, kde ale také odstoupil.

„Smůla. Byl jsem s těmito dvěma kluky na špatném místě a skončilo to velkým poškozením mého vozu,“ řekl Pérez.

„Na začátku závodu byla velmi malá přilnavost, my se ale zlepšovali. Bohužel, jak jsem se posouval, měli tento kontakt, já za něj zaplatil a mám také velké poškození na svém voze.“

Kolize a Pérezovo vyřazení tak zajistilo letošní titul mistra světa Maxi Verstappenovi. Pérezovi patří v průběžném pořadí druhé místo.

„Povedla se mu úžasná sezóna. Za to, co předváděl v letošní sezóně, si to rozhodně zaslouží. Mám z něj i z týmu velkou radost,“ dodal Pérez o svém týmovém kolegovi.