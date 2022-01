Byl jsem líný parchant, přiznává Cunoda

Cunodovi pomohl přesun do Itálie v polovině sezóny. Od té doby mohl trávit mnohem více času v továrně a být „pod dohledem“ týmu.

„Dokud jsem se nepřestěhoval do Itálie, byl jsem jen líný parchant,“ říká Cunoda, kterého cituje Motorsport.com. „Po tréninku jsem šel přímo domů, zapnul PS5 a zbytek dne hrál.“

„Během závodního týdne jsem byl ve shonu. Teprve tehdy jsem se začal připravovat a myslím, že už bylo pozdě.“

Cunoda vloni začal dobře. V prvním závodě získal dva body a předjel Alonsa. Pak ale přišly nehody i bodový půst ve čtyřech závodech v řadě. Japonec přiznal, že F1 podcenil.

„Řekl bych, že jsem si příliš věřil. Měl jsem pocit, že to bylo příliš snadné, protože jsem neměl žádný velký incident nebo něco podobného. Měl jsem to pod kontrolou, takže jsem předpokládal, že to bude snadné.“

Cunodu nevyvedla z míry ani nehoda v kvalifikaci v Imole. „Měl jsem nehodu v Imole, ale moje sebevědomí bylo v pořádku. Myslel jsem si, že to byla smůla.“

„Ale jakmile jsem měl neustále nějaké nehody, začal jsem mít pochybnosti ohledně své sebedůvěry a cítil jsem, že je to docela těžké. Mnohem obtížnější, než jsem si myslel.“

„Bylo to obzvlášť těžké kvůli tomu, jak jsem se připravoval na víkend. Přístup byl úplně pryč. Používal jsem stejný přístup jako ve F2, což je úplně jiný formát, kde máte volný trénink a pak rovnou kvalifikaci. Proto jsem se od prvního kola snažil jet naplno. Ve formuli 1 je však těžké to implementovat.“

„Je tam velké riziko, že vrazíte do zdi a ztratíte hodně času na trati a budete muset znovu vybudovat sebevědomí pro druhý trénink.“

„V jednu chvíli byla moje sebedůvěra úplně na nule. Nikdy předtím jsem to nezažil. Bylo to těžké.“

Podle Cunody bylo těžké sebedůvěru obnovit. Zlomem bylo Turecko, kde dostal nové šasi. Změnil také přístup.

„Až do Turecka jsem se jen snažil neudělat velkou chybu a udržet auto na trati. Proto jsem byl dost pomalý, protože jsem se soustředil na to, abych nenaboural.“

„Uvědomil jsem si, jak jsem pomalý, takže jsem musel tlačit více. Ve formuli 1 je to všechno o výsledcích a tempu. Zvolil jsem proto jiný přístup. A pak bylo sedm závodů v řadě, kde jsem neměl nehodu. Proto jsem dnes tady.“

Cunoda nakonec zakončil sezónu nejlepším výsledkem – v Abú Dhabí dojel čtvrtý.