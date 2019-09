Byl jsem jen pasažérem, říká po kolizi v prvním kole Ricciardo

Romain Grosjean a Daniel Ricciardo bojovali v prvním kole ve čtvrté zatáčce o pozici, když se mezi ně zezadu snažil dostat Antonio Giovinazzi a mezi jezdci došlo ke kontaktu.

„Není moc co k tomu říct, záznam mluví jasně. Celý víkend jsme velmi tvrdě pracovali a měli jsme konkurenceschopný vůz, dnes jsme mířili na body. Náš závod byl zničen ve čtvrté zatáčce. Neměl jsem žádnou šanci reagovat, bylo to smolné odpoledne. Je těžké se s tím smířit, protože jsem cítil, že tento víkend můžeme bodovat. Být vyřazen v prvním kole je velmi těžké,“ řekl Grosjean, pro kterého skončil závod hned po kontaktu nárazem do bariéry.

Do Grosjeana s Ricciardem zezadu narazil Giovinazzi z Alfy Romeo.

„Tohle rozhodně nebyl závod, v jaký jsem doufal. V prvním kole jsem zůstal zaseknutý mezi Ricciardem a Grosjeanem. Nevím, jestli Daniel věděl, že jsem měl na vnějšku Romaina, ale skončil jsem v sendviči,“ řekl Giovinazzi.

„Snažil jsem se zvolnit a zabránit kontaktu, ale nestačilo to a dotkli jsme se. Budeme muset zkontrolovat, jestli došlo k nějakému dalšímu poškození, protože to byla celkem velká rána a vůz se potom nechoval dobře,“ dodal Ital, který závod dokončil na patnáctém místě.

Ricciardo si z kontaktu odvezl defekt pneumatiky a poškozenou podlahu svého vozu, kvůli které po několika kolech odstoupil.

„Náš závod bohužel skončil na startu. Měl jsem až příliš poškozený vůz na to, abych mohl pokračovat, což je škoda. Ve druhé zatáčce to bylo trochu hektické a pro čtvrtou zatáčku jsem jel na vnitřku, kde jsem si myslel, že budu v bezpečí,“ popsal úvod závodu Ricciardo.

„Dostal jsem ránu, defekt a poškodil jsem si podlahu. Když se na to podívám s nadhledem, tak kdybych se kvalifikoval lépe, byla by menší pravděpodobnost, že se dostanu do problémů. Za to beru zodpovědnost, ale z pohledu nehody jsem byl jen pasažérem,“ dodal Australan.

Foto: Getty Images / Mark Thompson