Byl jsem jen pasažérem. Problém s brzdami zastavil Péreze už v Q1

Nevyřešené problémy s brzdami ze třetího volného tréninku stály za výpadkem Sergia Péreze z Red Bullu v první části kvalifikace na Velkou cenu Austrálie formule 1.

Mexičan do třetího volného tréninku vyjel až po dvaceti minutách. Na Maxe Verstappena ztratil přes půl sekundy a několikrát také probrzdil.

Kvalifikace skončila pro Péreze už v prvním pokusu v Q1, když ve třetí zatáčce zablokoval pravé přední kolo a se svým vozem RB19 skončil v kačírku. Pérez v kvalifikaci nemohl pokračovat a do závodu odstartuje z posledního místa.

„Od třetího tréninku jsme měli nějaké technické problémy a mysleli jsme si, že jsme je vyřešili, ale zřejmě ne,“ řekl Pérez Autosportu.

„Bylo velmi těžké cokoliv dělat. Jakmile jsem šlápl na brzdu, byl jsem jen pasažérem. Je to něco, co posouvá vyvážení brzd při brzdění docela hodně dopředu. Jen doufám, že budeme schopni to vyřešit a v závodě minimalizujeme škody.“