Byl jsem jedním z jeho největších podporovatelů, těší se de Vries na spolupráci s Cunodou

Nyck de Vries ve své první sezoně v F1 vytvoří jezdeckou dvojici v týmu AlphaTauri s Júkim Cunodou. Nizozemce to těší, jelikož byl v minulosti jeho velkým fanouškem.

Nyck de Vries je sice o šest let starší než jeho týmový kolega u AlphaTauri Júki Cunoda, ale přesto k němu Nizozemec chová velký respekt.

„Když byl ve formuli 2, tak jsem patřil k jeho největším příznivcům. Je to zábavný mladý kluk a nebojí se říct svůj názor. Rád se na něj dívám,“ prohlásil de Vries v oficiálním podcastu F1 Beyond The Grid.

„Je velmi talentovaný a rychlý. Jsem si jistý, že si to spolu užijeme. Bude to poprvé v mé kariéře, kdy budu mít menšího týmového kolegu než já, ale přesto máme stejnou velikost bot,“ zavtipkoval Nizozemec, který měří 167 centimetrů, což je o osm více než Japonec.

De Vries je přesvědčen, že bude s Cunodou, kterého čeká již třetí sezona ve formuli 1, vycházet bez problémů.

„Už se trochu známe. Myslím, že jsme se více seznámili před dvěma lety. Cestovali jsme s ním a s Maxem (Verstappenem, pozn. red.) z Rakouska. Měli marketingovou akci poblíž Red Bull Ringu, zatímco já jsem tam jel evropskou sérii Le Mans. Přesouvali jsme se do Monaka na velkou cenu,“ uvedl de Vries, jenž v F1 debutoval vloni v Monze devátým místem, když zaskakoval za zdravotně indisponovaného Alexandera Albona.

AlphaTauri má co nabídnout

Italský tým AlphaTauri má za sebou na své poměry slabý rok, když v Poháru konstruktérů skončil na devátém místě a získal více než čtyřikrát méně bodů než v sezoně 2021. S tímto výsledkem nebyl spokojen ani Helmut Marko, vlivný konzultant Red Bullu, pod který AlphaTauri spadá.

„AlphaTauri je sesterský tým Red Bullu, se kterým sdílí znalosti i zdroje, takže si myslím, že má velký potenciál," nechal se slyšet 27letý Nizozemec, kterému vyhovuje i to, že stáj sídlí v Itálii.

Přesto de Vries věří, že může s AlphaTauri dosáhnout dobrých výsledků.

„V Itálii jsem během svého motokárového působení strávil hodně času, takže mi to připadá jako velmi příjemné a milé prostředí. Opravdu věřím, že společně můžeme dokázat velké věci, ale bude to vyžadovat dobrou společnou zimní přípravu, abychom se dostali na vrchol, a pak dáme do toho všechno, abychom dosáhli toho nejlepšího, co můžeme,“ dodal jeden z nováčků letošní sezony F1.