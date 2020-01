Byl jsem blízko sedačky u Mercedesu, říká Ocon

Esteban Ocon loňskou sezónu strávil jako rezervní jezdec Mercedesu. Nyní patří Renaultu, ale Mercedes figuruje jako jeho manažér.

Ocona se zeptali, zda si byl jistý, že letos bude sedět v závodním voze. „Ve formuli 1 není nic jisté,“ reagoval na dotaz ESPN.

„Myslel jsem, že lidé trochu zapomenou, protože jsem nebyl na startovním roštu a nepodával jsem výkony. Začátek roku, kdy bylo na trhu s jezdci ticho, pro mě byl velmi dlouhým obdobím. Mercedes odvedl fantastickou práci, aby našel řešení.“

Řešením byl nakonec přestup do Renaultu. Ocona se ale zeptali, zda byla možnost jezdit vedle Lewise Hamiltona. Ocon potvrdil, že tomu tak bylo.

„Bylo to velmi blízko. Diskuse probíhaly do poslední chvíle,“ říká Ocon. Mercedes dal nakonec přednost Bottasovi. Ocon se tak už k tomu nechce vracet a dívá se do budoucna.

„Nebudu zacházet do detailů. Možná se zeptejte spíše Tota. Myslím, že to byl on, kdo rozhodl a kdo to dokáže lépe vysvětlit. Vysvětlil mi to také, ale jeho hlavním důvodem je samozřejmě to, že jsem stále mladý a mám čas.“

Říkal jsem, že Leclerc porazí Vettela

Ocon se velmi dobře zná s Leclercem a Verstappenem, které musel vloni sledovat jen v televizi.

„Řekl jsem všem, včetně Mercedesu, že Charles bude na této úrovni a po pár závodech porazí Sebastiana a nikdo mi tehdy nevěřil. Teď už ano! Dlouho jsem závodil s Charlesem a je to jeden z těch tvrdých chlapů. Závodil jsem s ním a Maxem a oni byli dva nejlepší. Takže mě to opravdu nepřekvapuje, ale samozřejmě doufám, že ve formuli 1 budeme dlouho a že budeme v budoucnu bojovat proti sobě o titul.“

Foto: Getty Images / Charles Coates