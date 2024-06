Byl bych rád, kdyby vůči mně Red Bull projevoval větší proaktivní přístup, říká Cunoda

Již devatenáctým rokem vlastní Red Bull ve formuli 1 dva týmy: mistrovský Red Bull a italskou stáj RB, která ještě nedávno závodila pod hlavičkou AlphaTauri.

Ačkoliv organizace z Faenzy původně plnila roli juniorky, v posledních letech to příliš neplatí – vždyť za RB momentálně závodí velezkušený Daniel Ricciardo a Júki Cunoda, který v F1 působí již čtvrtým rokem. A kromě toho – od posledního povýšení jezdce z „rezervního“ týmu do „áčkového“ Red Bullu v létě uplyne již pět let (tehdy šel do stáje z Milton Keynes Alexander Albon).

Po úterním oznámení, že Red Bull prodloužil spolupráci se Sergiem Pérezem o další dva roky, se navíc toto čekání protáhne minimálně do roku 2027 (pokud nedojde k něčemu neočekávanému).

Jak pro Ricciarda, tak pro Cunodu, to znamená, že se do Red Bullu jen tak nedostanou, a to přesto, že si především Japonec svými letošními výkony říkal o šanci.

„S Red Bullem jsem už samozřejmě hodně spojen a doufám, že mi projeví trochu více angažovanosti i oni,“ prohlásil Cunoda, kterého cituje Autosport.

„Probíhá diskuse a já se chci ujistit, že jsme s Red Bullem nejprve na stejné vlně a pak se uvidí. V RB jsem ale spokojený,“ uvedl dále 24letý závodník, jenž stále nemá smlouvu pro sezonu 2025.

K tomu, že Pérez prodloužil v Red Bullu smlouvu až do konce sezony 2026, Cunoda řekl:

„I během těch dvou let musí podávat výkony a stát se může cokoliv. Každopádně mu gratuluji. Co se týče mě, já se prostě dál soustředím na to, co dělám, a jen se snažím dokázat, co umím. Musím dál růst a zároveň doufat, že Red Bull uvidí můj progres a můj výkonnostní potenciál. Pak se třeba něco změní.“

Japonce nicméně uklidňuje, že si zásluhou výsledků v letošní sezoně vylepšil svou pozici na trhu s jezdci.

„Dobré je, že se o mě začínají zajímat i ostatní týmy. Dostal jsem od nich už návrhy. Mojí prioritou je ale Red Bull, který je součástí mého dosavadního života, bez něj bych toho tolik nedosáhl,“ dodal Cunoda.