Buttona překvapilo, že Norris vloni prodloužil smlouvu s McLarenem na tak dlouho

Jensona Buttona překvapilo, že Norris vloni prodloužil smlouvu s McLarenem o tolik let.

Před pár dny to byl rok od chvíle, co Lando Norris prodloužil smlouvu s McLarenem. U britské stáje by měl zůstat do konce roku 2025.

Bývalý jezdec McLarenu Jenson Button v nedávném rozhovoru potvrdil, že je i s odstupem času překvapený, že Norris prodloužil kontrakt o tolik let.

„Byl jsem překvapen, když podepsal dlouhodobou smlouvu,“ řekl mistr světa z roku 2009 pro Sky Sports F1. „V tomto sportu nevíte, kdo bude vpředu, a potřebujete být ve vítězném autě. Váš talent nestačí k tomu, abyste auto dostali dopředu.“

„Můžete jim pomoci ve vývoji, ale musíte být v konkurenceschopném voze, který může vyhrávat závody, a to mu McLaren nedal. Vedou si dobře, ale v této fázi jeho kariéry potřebuje sedět ve vítězném voze.“

„Uvidíme, co se stane v příštích několika letech, opravdu doufám, že týmy jako McLaren, Alpine a Aston Martin budou blíže k první trojce a dokonce, že s nimi budou bojovat. Kvůli tomu také došlo k zavedení rozpočtového stropu a k omezení času v aerodynamickém tunelu, kdy nejlepší týmy dostanou v dalším roce mnohem méně času, když se jim v sezóně daří.“

„Doufejme, že z toho v roce 2023 začneme těžit a myslím, že o rok později to uvidíme ještě více.“

„Má hodně času. Je stále mladý, je velmi rychlý a jeho nový týmový kolega Piastri je velmi talentovaný. To na oba vyvíjí velký tlak. Piastri přichází do formule 1 a naskakuje rovnou do relativně konkurenceschopného vozu.“