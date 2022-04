Buttona překvapilo, že Norris prodloužil smlouvu na tak dlouho

„Nevím, proč podepisoval smlouvu na tak dlouho,“ řekl Button, kterého cituje MotorsportWeek. „Je to pro mě překvapení. Vím, že kontinuita je ve sportu skvělá, ale kdo ví, co se stane za dva, tři roky?“

„Neznám žádného jezdce, který by v tomto sportu podepsal smlouvu na více než dva roky, ale tady jsou to čtyři roky, ne?“

„Získává zkušenosti a rychlost a v minulé sezoně téměř vyhrál závod. Nevidím důvod, proč by měl podepisovat dlouhodobou smlouvu. Bude po vás sháňka. Není to tak, že by vás za dva roky nechtěli.“

Norris není jediným jezdcem, který se v zimě dočkal dlouhodobého prodloužení smlouvy. Úřadující šampion F1 Max Verstappen se Red Bullu zavázal do konce roku 2028.