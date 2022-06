Buttona překvapila Brownova slova na adresu Ricciarda

„Kromě Monzy (Ricciardova vítězství vloni, pozn. redakce) a několika závodů to obecně tak nějak nesplnilo jeho ani naše očekávání,“ řekl na adresu Ricciarda před pár dny Zak Brown. Později také uvedl, že ve smlouvě mezi Ricciardem a McLarenem existují klauzule, které umožňují její předčasné ukončení.

Jensona Buttona Brownova slova překvapila. „Zak je svůj a já nemohu změnit jeho myšlenky a to, co říká, ale překvapilo mě, že s tím přišel a řekl to,“ uvedl Button v pořadu Sky Sports F1 Any Given Monday.

„Každý z týmu by měl jezdce chránit. Formule 1 je skutečná mentální hra. Všichni mají obrovské schopnosti, ale pokud nemáte hlavu na správném místě, nepředvedete žádný výkon.“

„Překvapilo mě, že Zak vystoupil a řekl, že nesplňuje očekávání – to všichni víme, ale když s tím přijde šéf vašeho týmu a řekne to, rozhodně to bolí.“

„Doufám, že si od té doby promluvili a že se mohou po zbytek roku soustředit na to, aby z Daniela a týmu kolem něj dostali to nejlepší. Pak se uvidí, kde skončí v budoucnu.“

Na otázku ohledně Ricciardovy nejbližší budoucnosti Button odpověděl: „Daniel přišel do týmu ve velmi silné pozici, takže smlouva je spíše v jeho prospěch, řekl bych, ale vždy budou existovat nějaké klauzule. Abych byl spravedlivý, pokud tým nechce, abyste za něj jezdili, nechcete tam být – a naopak. Obvykle z toho existuje jednodušší cesta ven než jen klauzule ve smlouvě.“