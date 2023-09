Button vs. Newgarden? Hvězdy F1 a IndyCar pojedou „malé Le Mans“

Dvě především formulové superstar ve sportovních prototypech na trati proti sobě. Letošní ročník tradičního zámořského podniku Petit Le Mans okoření účast Jensona Buttona a Josefa Newgardena.

Jak každá sezona amerického šampionátu sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship startuje lednovou čtyřiadvacetihodinovkou v Daytoně, tak skončit musí říjnovou desetihodinovkou na trati Road Atlanta. Letošní šestadvacátý ročník tradičního podniku Petit Le Mans (Malé Le Mans) nabídne kromě finálního boje o mistrovské tituly také dvě zajímavá formulová jména ve startovní listině. Obě hvězdy usednou do prototypů Porsche 963 LMDh a budou tak moci bojovat o vítězství v absolutní klasifikaci.

Jenson Button pojede populární závod 14. října na trati ve státě Georgia za soukromý tým JDC-Miller MotorSports. Mistr světa formule 1 z roku 2009 vytvoří posádku žlutého Porsche 963 s mladým Nizozemcem Tijmenem van der Helmem a německým vítězem Le Mans a šampionem DTM Mikem Rockenfellerem. Spolu s ním už letos Button v jedné posádce absolvoval 24 hodin Le Mans s experimentálním speciálem NASCAR a oba se v srpnu na trati v Indianapolis střetli v rámci závodu NASCAR Cup Series.

Pro britského pilota, který mimo jiné v roce 1999 absolvoval čtyřiadvacetihodinovku ve Spa v jedné posádce s Tomášem Engem, to bude první start se sportovním prototypem od podzimu 2018. Tehdy v Šanghaji naposledy startoval ve třídě LMP 1 vytrvalostního mistrovství světa WEC v barvách ruské stáje SMP Racing.

Třiačtyřicetiletý veterán během závodu dost možná svede souboj s hvězdou americké formulové scény. Za tovární Porsche 963 #7 stáje Rogera Penskeho totiž pojede též Josef Newgarden. Dvojnásobný šampion IndyCar, kde hájí barvy právě týmu Penske, se bude střídat v kokpitu s dlouholetým továrním pilotem Porsche Mattem Campbellem a brazilským bývalým pilotem F1 Felipem Nasrem.

Pro Newgardena, který letos poprvé v kariéře ovládl Indy 500, to bude druhý letošní start s prototypem. V lednu se Američan zúčastnil Rolex 24 at Daytona spolu s týmem Tower Motorsports, který nasadil speciál Oreca 07 Gibson do třídy LMP 2.

Letošní Petit Le Mans budete moci sledovat (stejně jako všechny ostatní závody IMSA WSC) živě a non-stop díky oficiálnímu streamu IMSA na webu imsa.com.