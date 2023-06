Světový šampion z roku 2009 Jenson Button považuje letošní šampionát za rozhodnutý.

Osm závodů, šest výher a dvě druhá místa. Takové jsou dosavadní letošní výsledky Maxe Verstappena, který díky nim míří za dalším mistrovským titulem.

Na počátku sezony se sice mnohým mohlo zdát, že by Nizozemce mohl v boji o mistrovskou korunu ohrozit jeho týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez, ale poslední tři velké ceny naznačily, že se žádná velká bitva nejspíše neuskuteční.

K současné situaci Péreze, který třikrát v řadě nedojel na stupních vítězů, se nyní vyjádřil mistr světa z roku 2009 Jenson Button.

„Když Max vidí, že jeho týmový kolega prožívá těžký víkend, jen mu to dodává sebevědomí," prohlásil Button na dotaz Autosportu, který se týkal současné formy Mexičana.

„Maxe už nikdo nedožene. Šampionát je jeho. Co se stalo Checovi? Doufejme, že se odrazí ode dna. Všichni chceme, aby si to lidé s Maxem rozdali, chceme vidět dobré závody od Checa. Umí být rychlý, ale škodí mu nevyrovnanost,“ soudí Button, který má s Pérezem osobní zkušenost. Před deseti lety byl totiž jeho týmovým kolegou u McLarenu.

Náhrada za Péreze?

Button byl rovněž dotázán na to, jaký má názor na budoucnost Péreze v Red Bullu a zda by nemohl být nahrazen.

Podle Brita Pérezovi bezprostřední ztráta sedačky v Red Bullu nehrozí.

„Letos podle mě ne, ale na konci roku? Kdo ví...Koho byste tam však dali? Těžká otázka,“ přiznal Button.

„Samozřejmě mají Daniela Ricciarda, který je ambasadorem týmu, ale nevím, zda by měli zájem mu svěřit sedačku. Také by mohli vzít někoho z AlphaTauri, ale koho? De Vries není tak konkurenceschopný, jak si mysleli, a vzít Cunodu do A-týmu?... Je to pro ně těžké,“ dodal vítěz 15 velkých cen.