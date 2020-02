Button věří, že vztah mezi jezdci Ferrari bude letos lepší

„Myslím, že se minulý rok oba pokoušeli najít svou pozici v týmu,“ řekl Button pro Sky Sports.

„Přišel nový chlap, Charles Leclerc, a získal více pole positions, než kdokoliv jiný a pak zde byl Sebastian Vettel jako čtyřnásobný mistr světa.“

„Oba jsou velmi talentovaní jezdci a myslím, že po prvním roce spolu mohou nyní opravdu spolupracovat jako tým a soustředit se na boj s Mercedesem a nejen na boj mezi sebou.“

„Sebastian nyní chápe, jak rychlý je jeho týmový kolega a myslím, že letos budou mít mnohem lepší vztahy. Určitě se chtějí navzájem porazit, ale myslím si, že je to velmi silný pár.“

„Když je ve vašem týmu mladá krev, viděli jsme to s Fernandem Alonsem a Lewisem Hamiltonem, když byli týmovými kolegy v McLarenu, trochu to zkušeného jezdce zraní.“

„Ale jakmile se přes to dostanete a začnete se na něj dívat jako na rovnocenného, ​​je to velmi odlišné a myslím si, že budou dobře spolupracovat. Doufám, že to tak bude, protože je to důležité pro mistrovství.“

Foto: Ferrari