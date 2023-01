Button si chce vyzkoušet závody NASCAR

Vyzkoušet si závody šampionátu NASCAR Cup na klasických okruzích je něco, o co má mistr světa formule 1 z roku 2009 Jenson Button „rozhodně zájem“.

O víkendu bylo oznámeno, že Button vytvoří spolu s legendou NASCAR, sedminásobným šampionem Jimmim Johnsonem a Mikem Rockenfellerem posádku pro letošní ročník závodu 24 hodin Le Mans, kde v rámci projektu Garage 56 pojedou s Chevroletem Camaro, který připraví tým Hendrick Motorsports.

43letý Button nevyloučil, že by v budoucnu startoval v závodech prestižního seriálu NASCAR Cup, ačkoliv dodává, že by měl zájem závodit jen na klasických okruzích, nikoliv oválech. A právě tratí, kde se zatáčí také doprava, v kalendáři NASCAR v posledních letech přibývá.

„Ovály jsou pro mě něco, co opravdu respektuji, že kluci dělají, protože to je daleko za vším, co jsem zažil,“ řekl Button na sobotní tiskové konferenci.

„Projíždět zatáčku neustále trochu smykem, závodit tak blízko u sebe, a tak blízko zdi je dovednost, kterou nemám, a kterou si myslím, že neumím. Nikdy jsem to nezkoušel. Ale klasické okruhy mě rozhodně zajímají.“

Button ale nechce, aby v jeho případě šlo v NASCAR o jednorázovou akci, jako minulý rok u dalšího bývalého pilota F1 Kimiho Räikkönena.

„Rozhodně bych měl zájem závodit na městských okruzích, klasických přírodních okruzích, nechci ale naskočit jen na jeden závod, to pro mě není vzrušující.

„Můžete si z nich říct 'Odvedl jsem dobrou práci', ale nedosáhli jste svého maxima. Chtěl bych absolvovat všechny závody na klasických okruzích, pokud do toho půjdu. Uvidíme. Je to jedna z možností. Auto je trochu jiné od toho, jaké budeme řídit v Le Mans. Méně přítlaku, je těžší, méně výkonu. Je to možná zrádné, ale kdyby se naskytla ta příležitost, skočil bych po ní.“

NASCAR tradičně během 36 závodů sezóny v minulosti opustil ovály jen ve dvou podnicích ve Watkins Glen a v Sonomě. V posledních letech se ale trend mění a letos je v kalendáři až šest závodů na klasických okruzích. Vůbec poprvé se NASCAR vydá také na městský okruh, když se pojede v ulicích Chicaga.

Johnson se nedávno stal spolumajitelem týmu Legacy Motor Club a pokud by Button chtěl, měl by u Johnsonova týmu místo.

„Nechtěl bych nic víc než v nějakém momentu jet s Jensonem. Myslím, že je to příležitost pro nás všechny ukázat naši všestrannost. Rocky (Rockenfeller) odvedl skvělou práci, když využil příležitosti s Action Express, stýkal se s komunitou NASCAR a vloni absolvoval dva závody na klasických okruzích,“ říká Johnson.

„Věřím, že to má Jenson v hlavě. Samozřejmě, správná nabídka by ho skutečně ovlivnila. Myslím, že ho na to dokážu přemluvit. Moc jsme o tom nemluvili, ale kvůli závazkům, které jsme dali tomuto programu, musíme více jezdit s třetím autem, které mám na starost, startovní číslo 84. Snad najdeme finance a jezdce, co bude mít zájem a zjistíme, jak s tím autem jezdit více.“