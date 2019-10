Button příští rok už nechce závodit v japonské sérii Super GT

Po odchodu z formule 1 na konci roku 2016 si další rok Button vyzkoušel jeden závod na Suzuce. Od roku 2018 začal v Super GT závodit naplno a spolu s týmovým kolegou Naokim Jamamotem získal ve své první sezóně mistrovský titul.

Obhajoba titulu se však Buttonovi s Jamamotem letos zatím příliš nedaří, když jim před posledním závodem sezóny patří osmá pozice.

Na dotaz, zda při jeho rozhodnutí nepokračovat v závodění v Japonsku hrálo roli také nedávné narození syna, Button řekl: „Chci jen zkusit něco jiného. Rád zkouším nové věci, učím se a byl jsem tady (v Super GT) dva roky, bylo to úžasné. Příští rok chci dělat něco jiného, zatím nevím co.“

V listopadu se na japonském okruhu Fudži uskuteční nemistrovský závod vozů Super GT a DTM. Obě série již spolu závodily tento víkend při finále sezóny DTM na Hockenheimu, kde BMW, Audi a Aston Martin působící v DTM doplnil vždy jeden zástupce Hondy, Lexusu a Nissanu ze Super GT.

Za Hondu jel o uplynulém víkendu právě Button, který také potvrdil, že do plánovaného závodu obou sérií ve Fudži nezasáhne. Naposledy se tak v Super GT představí při posledním závodě sezóny v Motegi.

„Nebyl jsem o to požádán. Proto,“ řekl Button důvod toho, proč nepojede ve Fudži. „A abych byl upřímný, nemám to ve smlouvě, takže chci být doma. Letos hodně cestuji, až příliš často do Japonska, takže je hezké strávit čas doma.“

Foto: DTM