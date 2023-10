Button před Petit Le Mans: Chci bojovat, stát se může cokoliv

Mistra světa formule 1 z roku 2009 čeká velká sobotní výzva. Jenson Button je připraven na start ve finálovém závodě sezony amerického seriálu sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kterým je desetihodinovka Petit Le Mans na trati Road Atlanta. Britský pilot bude mít za volantem prototypu Porsche plné ruce práce, na trati měřící 4.088 km bude závodit celkem 52 vozů.

Button se letos se speciálně upravený vozem NASCAR podruhé v kariéře zúčastnil čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans. Právě během týdne na trati La Sarthe se též „upekl“ jeho říjnový start v desetihodinovém závodě na krásné trati v americkém státě Georgia.

„Hodně jsme to tehdy probírali s mým týmem v rámci Garáže 56, vedl jsem o tom konverzaci s Rockym (Mike Rockenfeller) a také s Johnem Doonanem, prezidentem IMSA. Před Le Mans jsem s nimi strávil hodně času, a nakonec jsem po této šanci skočil. Tyto závody, kde jsou na trati vozy různých kategorií, jsou prostě nejlepší. A tenhle konkrétní je navíc bláznivý,“ rozpovídal se bývalý pilot týmů Brawn GP či McLaren před Petit Le Mans pro specializovaný portál Only Endurance.

Právě se zmíněným Mikem Rockenfellerem se bude Jenson Button střídat v kokpitu výražně žlutého Porsche 963 LMDh soukromé stáje JDC Miller MotorSports. Spolu s německým šampionem DTM a vítězem Le Mans a britským mistrem světa F1 pojede letošní Petit Le Mans v jedné posádce ještě devatenáctiletý nizozemský talent Tijmen van der Helm. Společně tvoří jednu ze čtyř posádek Porsche v nejvyšší třídě GTP (určená prototypů LMDh).

„Od pilotů, kteří již mají zkušenosti s vozy GTP, jsem slyšel o pozitivech i negativech,“ uvedl Button ke stále novým hybridním prototypům.

„Pořád je to závodní auto, takže nikdy nebude úplně perfektní. Je to o kontinuální práci. Musíte se dostat do pozice, ve které se cítíte sebevědomý. Pak můžete tlačit na pilu.“

„Úplně prvních deset kol mě odrovnalo. Auto je vážně rychlé, což platí i o této trati. Zvykaly si i moje oči, protože už je to dlouho, co jsem musel rychle reagovat v takových rychlostech. Ale bylo úžasné, jak rychle se mi to všechno vrátilo. Po nějakých patnácti kolech už jsem se cítil dobře,“ promluvil o své první zkušenosti s prototypem Porsche 963 nadšený Button.

V případě vozů Porsche 963, které kromě závodů IMSA sledujeme samozřejmě i ve WEC, spolupracuje pod kapotou přeplňovaný osmiválec o objemu 4.6 litru se standardizovaným hybridním systémem. Ten tvoří motorgenerátor a kontrolní elektronika od firmy Bosch, baterie od Williams Advanced Engineering a převodovka Xtrac. Kompletní pohonná jednotka je sofistikovaným systémem, na jehož fungování si musel zvykat i třiačtyřicetiletý veterán.

„Ta technologie, ten počet knoflíků na volantu, tolik možností jsem neměl za celou svoji kariéru ve formuli 1! Dostalo mě už jen to, kolik věcí za volantem vlastně musím dělat. Jen manuál k prvkům na volantu má 58 stránek,“ nevěřil svým očím populární Brit.

Petit Le Mans si od svého prvního ročníku v roce 1998 vybudovalo renomé respektovaného závodu. Vítězství v něm se jezdcům dobře vyjímá v životopisech, nicméně po stránce ambicí je Jenson Button jako nováček v menším týmu spíše střízlivý.

„Hlavně chceme být konkurenceschopní. Na vítězství tolik myslet nemůžete, protože v závodech IMSA se může stát cokoliv. Navíc bude během závodu probíhat i boj o mistrovské tituly, který nechcete nějak ovlivnit, rozhodně ale nebudeme jen kroužit dokola,“ řekl Button a poukázal tak na jeden z nejtěžších faktorů amerického vytrvalostního závodu. S počtem 52 vozů na trati je možné, že Brit bude muset během svých stintů řešit dopravu před sebou každých 78.6 metru.

„Musíme se vyvarovat problémů, zajíždět dobré a konzistentní stinty a bojovat! Pro závodního pilota je vše o soubojích na trati a já tady chci bojovat,“ neskrýval těšení se na závod Button.

Petit Le Mans odstartuje dnes v 17:40 a stejně jako všechny ostatní závody IMSA WeatherTech SportsCar Championship ho budete moci sledovat živě a non-stop na IMSA TV. Posádce Jensona Buttona (Porsche #5) bude na roštu po páteční kvalifikaci patřit deváté místo. Pole position získal Švýcar Louis Deletraz pro prototyp Acura týmu Wayna Taylora.

Buttonova budoucnost? Nabídky má z USA

Britského závodníka jsme po jeho konci ve formuli 1 viděli v japonských Super GT, kde slavil zisk mistrovského titulu. Po navazujícím kratším angažmá u ruské stáje SMP Racing ve WEC se Button přeorientoval na USA. Vyzkoušel si NASCAR, ale středobodem jeho zájmu jsou zřejmě nyní závody sportovních vozů.

Jak sám Jenson Button prozradil v rozhovoru pro sportscar365.com v paddocku okruhu Road Atlanta, u jednoho startu v seriálu IMSA WSC v jeho případě nemusí zůstat. Nabídek má aktuálně na stole vícero.

„Mám několik možností pro WEC, ale mám i nabídku na celou sezonu v IMSA WSC.“

„Je také variantou, že bych se soustředil pouze na vytrvalostní závody v rámci IMSA. Nemá to pro mě ale význam, dokud si opravdu nenajdu čas potřebný i pro testování. Stále chci navíc zkoušet i ostatní věci.“

Pokud by Button kývl pouze na vytrvalostní závody v rámci IMSA WSC, měl by poměrně luxusní pozici. Za volantem prototypu by ho čekaly čtyři závody za rok (24h Daytona, 12h Sebring, 6h Watkins Glen, Petit Le Mans) a zbývalo by mu dost času na další aktivity. Jak sám Brit zmínil, variantou je pro něj i návrat do WEC, kde byl v kontaktu s týmem JOTA Sport. I v tomto případě by pilotoval Porsche 963 LMDh.

Až čas ukáže, jakou variantu Button zvolí. Je však téměř na sto procent jisté, že britského pilota čeká perný rok 2024 na závodních tratích.