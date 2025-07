Button po sezoně opustí Cadillac, chystá se na konec kariéry

Jenson Button v sezoně 2026 nebude závodit pro tovární Cadillac ve vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC. Ukončí tak svoje dvouleté působení u týmu JOTA Sport. V jeho barvách loni Brit pilotoval soukromé Porsche 963, letos se stáj spoluvlastníků Sama Hignetta a Davida Clarka stala továrním týmem Cadillacu a Button se v jejích službách stal jedním ze šesti továrních pilotů.

Minulou neděli obsadil bývalý pilot stáje Brawn GP druhé místo v šestihodinovce na Interlagosu, díky čemuž podruhé v kariéře v rámci WEC vystoupil na pódium. Poprvé se to Buttonovi povedlo v roce 2018, kdy s ruskou stájí SMP Racing obsadil třetí místo v šestihodinovce v Šanghaji. Pokud by chtěl Button po třetí a druhé příčce získat ve WEC i vítězství, musel by to stihnout v jednom ze tří zbývajících závodů aktuální sezony.

„V životě už jsem hodně zaneprázdněný, děje se kolem mě tolik různých věcí,“ rozpovídal se Brit pro sportscar365.com.

„Už nadešel ten čas, kdy musím mnohem více myslet na budoucnost. Chci také trávit více času s mojí rodinou. Můj aktuální kalendář je hodně nabitý a bylo by to taky trochu nefér vůči celému týmu. Hlavně příští rok už nebudu mít dost času na to, abych do závodění dával maximum.“

Jenson Button tak uzavře svoji kariéru profesionálního závodníka na plný úvazek, kterou nastartoval v roce 1998. Do budoucna si chce pro své starty vybírat jednotlivé závody, plnohodnotné závodní angažmá už vyhledávat nebude.

„Těším se na příští rok, teď si ale chci užít zbývající závody WEC, protože naše auto vypadá dobře. Celý tým je skvělý. Během posledních dvou let se nás tady sešla skvělá parta závodníků v mimořádném šampionátů. Konkurence je tu opravdu vysoká a díky mixování více kategorií na dráze je závodění ve WEC vždy zábavné. Užívám si to,“ popsal Button své pocity z vytrvalostního mistrovství světa.

Jenson Button se dostal k vytrvalostním závodům už v roce 1999, kdy se v jedné posádce s Davidem Saelensem a naším Tomášem Engem zúčastnil 24 hodin ve Spa. Od následující sezony už závodil ve formuli 1, kde v roce 2009 získal s novým týmem Brawn GP překvapivě titul mistra světa. Dva roky poté se v roli pilota McLarenu stal ještě vicemistrem. Jeho posledním závodem v „královně motorsportu“ byla Grand Prix Monaka 2017. Další Buttonovy kroky vedly do prestižní japonské série Super GT, kde s Hondou slavil titul v roce 2018. Čtyřikrát se zúčastnil 24 hodin Le Mans a vyzkoušel si i NASCAR či sérii IMSA.