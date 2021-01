Button: Noví majitelé Williamsu se nebojí dělat změny

Buttonova smlouva je přitom víceletá. Oznámení přišlo téměř přesně 21 let poté, co bylo zveřejněno, že Button ve své první sezóně ve F1 v roce 2000 bude závodit za Williams.

Během loňského roku došlo ke změně vlastníka, když z vedení stáje odešla rodina Williamsových - Sir Frank a jeho dcera Claire. Tým převzala americká investiční společnost Dorilton Capital.

Williams v posledních letech patří k nejhorším týmům ve startovním poli. Noví majitelé Williamsu se ale podle Buttona nebojí ve snaze zlepšit výkony vyzkoušet nové věci.

„Myslím, že se nebojí změny. Ve formuli 1 mají všechny týmy určeno, co dělají a způsob, jakým pracují. Myslím, že oni se to snaží změnit a snaží se trochu změnit sport,“ řekl Button v rozhovoru pro Sky Sports F1.

„Nebojí se zkoušet nové věci. Lidé, kteří vedou tým, jsou velmi zkušení. Mají skvělé nápady a v týmu je dobrá atmosféra. Tento tým několikrát vyhrál mistrovství světa. Věci se v průběhu času mění, lidé přicházejí a odcházejí, ale základ týmu tam stále je. Jsou mistři světa, vyhráli několikrát mistrovství světa.

„Těším se, že s nimi budu pracovat a pomohu nejvíce, jak to půjde. Všichni do toho musí dát 100 %. Tým musí mít vášeň, každý jeden člověk, který tu pracuje. Nemůže to být jen práce, musí to být vášeň a láska pro sport. To je jediný způsob, jakým budeme znovu bojovat vpředu.“

Svou poslední sezónu ve F1 Button absolvoval v roce 2016. O rok později ještě ve Velké ceně Monaka nahradil u McLarenu Fernanda Alonsa. Následně Brit závodil ve sportovních vozech a v roce 2018 vyhrál titul v Super GT. V paddocku F1 zůstal jako člen televizního týmu britské stanice Sky Sports.

Pracovat znovu s Williamsem však považuje za příležitost, jak se znovu více zapojit do dění ve F1.

„Připadalo mi to jako perfektní okamžik znovu se připojit k Williamsu. K týmu, který mi nabídl tolik příležitostí, když jsem začal svou kariéru ve F1. Dali mi sedačku, během toho roku mě živili a byl to pro mě opravdu výjimečný rok. Cítím, že je správný čas znovu se k nim připojit a jsem nadšený, že s nimi budu spolupracovat a pomohu tomuto týmu zpět na vrchol.

„Je tu nový pocit optimismu. Do budoucna nastane spousta pozitivních změn. Věci se nezmění přes noc, v tuto chvíli to ale má správnou trajektorii. Opravdu se na to těším. Je to nová výzva, na kterou jsem připraven.“