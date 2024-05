Button: Myslím, že Hamilton bude s Leclercem dobře spolupracovat

Již od února víme, že se po letošní sezoně Lewis Hamilton rozloučí s Mercedesem a zamíří do Ferrari, kde jeho týmovým kolegou bude o 12 let mladší monacký závodník Charles Leclerc.

V tuto chvíli jde samozřejmě jen velmi těžko odhadovat, jak spolu budou oba ambiciózní závodníci vycházet, nicméně bývalý týmový kolega Hamiltona a mistr světa z roku 2009 Jenson Button se nechal slyšet, že žádné velké třenice neočekává.

„Myslím, že kdyby byl Lewis o sedm či osm let mladší, byl by to složitý vztah. Nyní se mi však zdá uvolněnější, takže si nemyslím, že by měli mít jako týmoví kolegové nějaké problémy. Určitě ne větší, než mají Carlos (Sainz, pozn. red.) a Charles teď,“ prohlásil Button v podcastu televizní stanice Sky.

„Jestli si tedy myslím, že spolu budou dobře fungovat? Ano. Charles má výhodu v tom, že zná tým a že mluví italsky, takže kdyby chtěl, mohl by to Lewisovi opravdu hodně ztížit. Lewis je tu ale už dost dlouho na to, aby pochopil situaci. Já se na ten jejich souboj moc těším,“ uvedl dále britský závodník.

Přesto je tu podle Buttona jedna věc, na kterou si bude muset Hamilton zvyknout. A tedy, že ve Ferrari je vše primárně o týmu.

„V každém jiném týmu si můžete říct, že jezdec jezdí hlavně sám za sebe. Ve Ferrari však všichni pracují pro Ferrari. Všechno je to o tom, aby Ferrari vyhrálo mistrovství světa. Je to rozhodně jiný způsob závodění, hlavně pro někoho, jako je Lewis, který je v tomto sportu takovou hvězdou,“ podotkl bývalý jezdec McLarenu, Williamsu či stáje Brawn GP.