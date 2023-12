Button: Hamilton může opět bojovat o titul, pokud bude mít „správný“ vůz

Dlouhé roky v případě Lewise Hamiltona platilo, že v každé sezoně dokázal alespoň jednou zvítězit. Vloni však toto pravidlo přestalo platit a Brit se následně vítězství nedočkal ani v roce 2023.

Sedminásobný mistr světa čeká na svůj 104. triumf ve formuli 1 od GP Kataru 2021. Značný podíl na tom má samozřejmě i pokles formy Mercedesu, který nedokázal ideálně zareagovat na změnu technických pravidel před začátkem loňské sezony.

Podle Jensona Buttona však má Hamilton stále dostatečnou výkonnost na to, aby současný vývoj zvrátil a vrátil se na vítěznou vlnu. I když to nejspíše nebude hned.

„Příští rok bude opět v čele Red Bull,“ řekl Button agentuře AFP.

„Letos měli silné auto a včas mohli začít pracovat na voze pro příští rok. Když se však podíváte jen na výsledky závodu, řeknete si: 'Aha, Max Verstappen zase vyhrál'. Když se ale zaměříte na jednotlivé závody, zjistíte, že hodně z nich bylo skvělých,“ nechal se slyšet mistr světa z roku 2009.

Button sice uznává, že nebude jednoduché Red Bull s Maxem Verstappenem zastavit, ale šanci by k tomu mohl mít Lewis Hamilton, jenž v lednu oslaví již 39. narozeniny.

„Lewis by nezávodil, kdyby si nemyslel, že není dost dobrý. Lewis je rozhodně dost dobrý na to, aby vyhrával závody a aby vyhrál šampionát. Když bude mít správné auto,“ je přesvědčen Button.

„Závodit proti Maxovi je těžké, ale pokud by Lewis seděl v autě, které by mu vyhovovalo a Max také... Na takový souboj bych se těšil. Doufejme, že se ho dočkáme ještě před Lewisovým odchodem do důchodu, rozhodně na to má,“ dodal britský závodník.