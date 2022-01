Button doufá, že bude moci strávit více času ve Williamsu

Mistr světa z roku 2009 se na začátku minulého roku ujal role poradce Williamsu, který se pod vedením nového majitele, investiční společnosti Dorilton Capital, snaží posouvat pořadím vpřed.

Kvůli restrikcím v reakci na pandemii covidu-19 byly ale také v minulé sezóně výrazně omezeny kontakty jednotlivých týmů. Button se proto nemohl s týmem spojit tak často, jak by si představoval.

Situaci navíc komplikuje skutečnost, že Button působí také v televizním týmu britské stanice Sky Sports, která musí podle protokolu pracovat jen ve své bublině.

S nadějí, že se opatření proti covidu-19 budou v letošní sezóně uvolňovat, Button doufá, že dostane více prostoru také pro práci s Williamsem.

„Strávil jsem trochu času v továrně a samozřejmě na závodech, kde jsem také. Strávil jsem spoustu času s hlavním inženýrem Davem Robsonem a Jostem Capitem (šéfem týmu), a také s marketingovým týmem,“ řekl Button.

„V roce 2021 jsem ale nestrávil tolik času s jezdci, protože jsem kvůli bublinám nemohl jít do místnosti s inženýry nebo do garáže. Nebyl to nejjednodušší rok. Mohl jsem jít jen do části cateringu, hospitality týmu, tam jsem mohl strávit nějaký čas s inženýry a Jostem. Myslím, že to bylo dobré, ale bylo to rozhodně omezené, což je škoda pro obě strany. V novém roce s nimi ale budu dělat mnohem více.“

Williams podle Buttona, který v týmu z Grove v roce 2000 svou kariéru ve F1 začínal, dává dohromady správnou infrastrukturu a personál, aby dosáhl úspěchu.

„Je to skvělý tým. Mají dobrý tým lidí a já s nimi budu trávit mnohem více času, s jezdci, s Programem mladých jezdců. Mají na svém seznamu pár dobrých mladých pilotů.

„Nějaký čas budu také trávit s klukama na simulátoru. Nebudu jezdit, i když bych chtěl! Ale budu sledovat, jak si vedou při závodění a jak pracují s týmem. Týmová práce byla v závodění mou opravdu silnou stránkou. A rozhodně v této oblasti přináším řadu zkušeností.“

George Russell, který po třech letech po loňské sezóně odešel z Williamsu a zamířil do Mercedesu, řekl, že Buttonovy zkušenosti byly pro tým přínosem.

„Měl jsem docela štěstí, že jsem měl s Jensonem velmi dobrý vztah ještě před jeho návratem do Williamsu, byl velmi otevřený a vždy k dispozici, když jsem ho potřeboval,“ řekl Russell.

„Od chvíle, co se covidová pravidla uvolnila, je v garáži, v hospitality týmu, mluví s lidmi, s inženýry, se mnou, s Jostem a myslím, že je to opravdu skvělé. Sdělovat si nápady, slyšet jeho zpětnou vazbu z jeho vlastních zkušeností, kterých má samozřejmě obrovské množství. Mít v týmu někoho jako je Jenson je vždy výjimečné.“