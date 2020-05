Button by mohl závodit v IndyCar za McLaren. Na oválech to ale nebude

Za McLaren budou po celou sezónu závodit Pato O'Ward a Oliver Askew. Tým ale může nasadit a také nasadí třetí vůz. V odloženém Indy 500 pojede na konci srpna Fernando Alonso.

McLaren ale zvažuje, že nasadí třetí vůz i v některých jiných závodech. Alonsa bychom mohli vidět ještě v klasickém závodě v Indianapolis 4. července.

V některých dalších závodech bychom podle Zaka Browna mohli vidět šampiona NASCAR Jimmieho Johnsona nebo Jensona Buttona.

„Mluvil jsem se všemi třemi,“ řekl Brown pro Motorsport.com. „Všichni tři mají závodění IndyCar opravdu rádi. Všichni tři chtějí závodit.“

Podle Browna je zde ale problém. Současná situace neumožňuje testovat.

„Myslím, že jsou dostatečně profesionální a ví, že sport je příliš konkurenceschopný na to, aby si mysleli, že mohou skočit do auta bez dostatečného množství testů. Nebyl bych překvapen, kdybych jednoho nebo všechny tři viděl v určitém okamžiku v IndyCar a myslím, že by to bylo velmi vzrušující.“

Buttona a Johnsona uvidíme v IndyCar nejdříve asi až v příštím roce. Jedno je ale jisté – v případě mistra světa z roku 2009 to nebude na ovále.

„Závodil jsem s Justinem Wilsonem a Danem Wheldonem a oba se v IndyCar zabili, takže to berte jako ne,“ uvedl Button před časem pro RadioTimes.

„Nestojí to za to. Líbí se mi IndyCar, myslím, že závod je fantastický. Závod je opravdu dobrý a doufejme, že to britská veřejnost uvidí, ale jo, na ovály mě nedostanete.“

Foto: Getty Images / Jeff Spicer