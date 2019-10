Button a Super GT vyzvou DTM. Bude to nepředvídatelné, říká šampion F1

Sezóna 2019 v DTM končí ve znamení totálního triumfu Audi. Jezdeckým šampionem se podruhé v kariéře stal tovární pilot „čtyř kruhů“ René Rast, v šampionátu týmů zvítězí pravděpodobně Audi Sport Team Rosberg (teoretickou šanci na zisk titulu má již jen aktuálně druhý Audi Sport Team Abt Sportsline) a v poháru konstruktérů Audi s aktuálním ziskem 993 bodů deklasuje soupeře BMW a Aston Martin.

Finálový víkend na německém Hockenheimringu se tak ponese především ve znamení souboje vozů DTM, tedy značek Audi, BMW a Aston Martin, proti závodním speciálům z japonského šampionátu Super GT, kde v nejvyšší kategorii GT 500 působí Honda, Lexus a Nissan.

Proč k tomuto střetu „dvou světů“ vůbec dochází? Zástupci DTM a Super GT si již před časem dohodli na ustanovení nových, společných technických pravidel, která byla přijata pod označením „Class One“.

Především vedení DTM iniciuje větší „internacionalizaci“ německého šampionátu, která probíhá především v podobě rozšiřování závodního kalendáře mimo Německo. Nyní ovšem tento proces bude moci probíhat i díky zapojení nových mimoevropských automobilek do DTM. Přesně to totiž umožní nová pravidla, díky kterým bychom už v sezóně 2020 mohli vidět jednu z automobilek ze Super GT také ve startovní listině německé série.

Honda, Nissan i Lexus (který v Super GT od sezóny 2020 převezme mateřská Toyota s novou Suprou) představily závodní speciály pro rok 2020, které již splňují podmínky „Class One“. Především případ Hondy ukazuje, že to s případným vstupem do DTM mohou Japonci myslet vážně. Japonská automobilka musela pro sezónu 2020 přepracovat koncept svého vozu, díky čemuž spatřila světlo světa teprve druhá Honda NSX v historii Super GT, která má motor umístěný vpředu.

Zpět na Hockenheim. Důležitým faktorem historického závodního víkendu bude pochopitelně jezdecké obsazení a týmy z Japonska proto poslaly do Německa své hvězdy.

S Nissanem GT-R Nismo GT500 do jednoho ze závodů naskočí japonský pilot Tsugio Matsuda, čtyřicetiletý dvojnásobný šampion Super GT a šampion super formule z roku 2008. Matsuda měl být ve službách Nissanu také jedním z pilotů pro projekt LMP 1 v sezóně 2015, tento závodní program byl však brzy ukončen. Do druhého závodu o víkendu s Nissanem nastoupí rovněž čtyřicetiletý Ital Ronnie Quintarelli, který je čtyřnásobným šampionem Super GT a podobně jako Matsuda má také zkušenosti ze super formule.

Lexus bude v Německu reprezentovat pětadvacetiletý Novozélanďan Nick Cassidy, který se stal šampionem Super GT v roce 2017 společně s Ryem Hirakawou, japonským pilotem, kterého na Hockenheimu Cassidy pustí do kokpitu vozu LC 500 GT500 pro jeden ze závodů. I zde jsou oba jezdci vrstevníci, Hirakawovi je též pětadvacet let.

Pouze Honda vyslala do Německa jediného pilota, a to Jensona Buttona, mistra světa formule 1 z roku 2009 a úřadujícího šampiona Super GT. Button se na japonské scéně rychle zabydlel a již při své debutové sezóně ovládl s vozem NSX-GT GT500 společně s týmovým kolegou Naokim Jamamotem celý šampionát.

Devětatřicetiletý Button před závodním víkendem v Německu mluvil s novináři a podle vlastních slov neví, co přesně lze od souboje mezi vozy DTM a Super GT očekávat. Vydávání jakýchkoliv predikcí komplikuje i fakt, že se organizátoři snažili vyrovnat výkonnost speciálů DTM a Super GT uplatněním systému Balance of Performance.

Piloti Super GT se budou muset na Hockenheimu přizpůsobit novým pneumatikám Hankook a také odlišným zastávkám v boxech, kam budou zajíždět pouze pro nové pneumatiky (v Super GT se vzhledem k délkám závodů musí i tankovat).

„Je velmi těžké odhadnout, co můžeme očekávat, protože si myslím, že vozy Super GT mají trochu více výkonu a přítlaku,“ řekl Button pro motorsport.com.

„Vozy DTM budou naopak profitovat z možnosti využití systému DRS, tlačítka ‚push to pass‘ a týmy také dobře znají pneumatiky. Osobně jsem na pneumatikách Hankook nikdy neřídil. Vše to pro mě bude nové, takže tady máme mnoho proměnných.“

„I zastávky v boxech budou velký rozdíl. Nám zaberou tak 30 až 40 sekund a doplníme během nich palivo, vystřídáme se v kokpitu a vyměníme pneumatiky. V DTM ale trvá zastávka kolem sedmi sekund.“

„Také na startu závodu to pro nás bude nové. V DTM se startuje z klidu, v Super GT ale máme letmé starty. Je to tedy něco, co se musíme naučit. Vozy snad budou vyrovnané, takže budeme moci závodit a užít si trochu zábavy,“ doufá Button.

Dvěma závody na Hockenheimu však družba DTM a Super GT neskončí. O víkendu 22. až 24. listopadu se totiž všech šest továren sejde na okruhu pod horou Fudži ke společnému nemistrovskému podniku. Na závodní trati v Japonsku se ukážou i Alex Zanardi a Kamuj Kobajaši s vozy BMW nebo Benoit Treluyer s vozem Audi.

Kompletní průběh závodního víkendu DTM na Hockenheimringu budete moci již od volných tréninků sledovat živě, a to prostřednictvím odkazů na živé streamy níže.

První volný trénink, pátek, 12:55

Druhý volný trénink, pátek, 16:25

Kvalifikace 1, sobota, 10:30

Závod 1, sobota, 13:15

Kvalifikace 2, neděle, 10:25

Závod 2, neděle, 13:15

Foto: DTM