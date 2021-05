Budu k týmu hodně kritický, říká po kvalifikaci Hamilton. Naprosto v pořádku, reaguje Wolff

Lewis Hamilton by měl do závodu odstartovat ze sedmého místa. Za normálních okolností by to byla pro silný Mercedes drobná nepříjemnost, ale v Monaku je to samozřejmě velký problém. Lídr šampionátu byl po kvalifikaci velmi naštvaný.

„Dnes večer nebo možná po víkendu nás s inženýry čekají náročné diskuse," řekl,“ řekl Hamilton.

Nechci být k týmu kritický, ale za zavřenými dveřmi budu.

„Jsou věci, které se měly udělat a neudělaly. Ale poučíme se z toho a v příštím závodě se dáme dohromady a budeme silnější.“

Na otázku, zda by mohl rozvést, co měl tým udělat, Hamilton odpověděl: „Ne, opravdu nemohu. Z mého pohledu je to trochu frustrující, ale je to tak, jak to je. Nemůžu k tomu moc říct a také nechci být k týmu kritický, ale za zavřenými dveřmi budu. Musíme pracovat tvrději.“

Hamilton přiznal, že se týmu nepodařilo navázat na relativně povzbudivý čtvrteční tréninkový den. Nelíbí se mu změny, které Mercedes provedl během soboty.

„Po třetím tréninku jsme na autě provedli spoustu změn, protože třetí třetí trénink byl katastrofální,“ vysvětluje Hamilton. V posledním tréninku skončil také na sedmém místě se ztrátou 7 desetin na prvního Verstappena.

„Pak jsme udělali několik změn a kroků zpět, abychom dostali auto jinam, ale bylo horší než kdy jindy. Myslím, že jsme od čtvrtku opravdu ztratili směr.“

Je otázkou, do jaké míry šlo o nastavení a do jaké o změnu podmínek. Hamilton totiž uvedl, že problémy mají co do činění se zahříváním pneumatik. V sobotu měla trať o téměř 20 °C nižší teplotu než ve čtvrtek.

„Nejsem si úplně jistý, jak je Valtteri schopen zprovoznit své pneumatiky. V posledním kole jsem viděl záblesk přilnavosti, ale je to opravdu krátkodobé, takže bude potřeba hodně analýz.“

„Samozřejmě, že sedmé místo není zrovna skvělé umístění, ale budu muset udělat maximum, abych pomohl omezit škody. Pokusím se zjistit, jestli existuje způsob, jak se nějak posunout vpřed.“

Wolff Hamiltona chápe

„Právě jsme měli velmi produktivní a náročný debriefing,“ řekl v sobotu večer Toto Wolff, kterého cituje Motorsport.com. „Tohle jsou přesně ty dny, kdy se naučíme nejvíce.“

„Tento tým má v sobě brutální upřímnost a transparentnost a my jsme věci nepochopili správně. Ještě není úplně jasné, jak se všechny možnosti ladění vzájemně ovlivňovaly, ale obecně bych řekl, že jsme v každé z těch jízd neměli dostatečnou přilnavost. A pravděpodobně to souviselo s teplotou pneumatik.“

„Musíme to analyzovat, ale jedno je jisté, všichni dohromady jsme nebyli konkurenceschopní. Neposkytli jsme Lewisovi to správné auto, aby si vybudoval sebedůvěru na základě dobré přilnavosti vozu, kterou by chtěl mít.“

„Když v Monaku skončíte na sedmém místě, víte, že to je potenciální konec víkendu, a pak je ventilace frustrace naprosto v pořádku.“

„Nikdo v týmu to nevnímá špatně, protože my to vyjadřujeme i opačně. On je první, kdo uzná a omluví se, když se něco nepovede. Dělal to veřejně i v soukromí.“

„To, že jsme schopni to vzít na sebe je jedna z našich velkých předností, která z nás v minulosti udělala šampiony.“

„V sobotu ráno a ve čtvrtek večer jsme diskutovali o jednom konkrétním aspektu zahřívání pneumatik, kdy jsme se mohli vydat jiným směrem... směrem, který měl zájem sledovat, což jsme neudělali. Přesně to bylo obsahem našich diskusí nyní, jak můžeme přejít do průzkumného režimu, když očekáváme mnohem nižší teploty.“