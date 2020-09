Buďte trpěliví, vzkazuje Binotto a připouští, že návrat může trvat dlouho

Ferrari má za sebou velmi špatný závod ve Spa. Za propadem formy je nejen horší pohonná jednotka, ale také problémy s vozem.

„Jak dlouho to bude trvat? Myslím, že když se podíváte zpět na všechny vítězné cykly, je to vždy mnoho let,“ řekl Binotto, kterého cituje Autosport.

„V F1 nejsou žádné kouzelné hůlky. Je nutná trpělivost a stabilita.“

Ferrari rozhodně nepomohla koronavirová krize. Nejde o peníze, ale o zmrazení vývoje a to na straně šasi i pohonné jednotky. A rozhodně to není výmluva. Ferrari nemůže nasadit novou verzi motoru v průběhu sezóny, ale musí počkat do příštího roku. Je také otázkou, zda má smysl věnovat maximální úsilí vozu pro příští rok, když v roce 2022 budou zcela odlišná technická pravidla.

„V této sezóně je motor zmrazený, takže s tím nemůžeme nic dělat,“ pokračuje Binotto. „Vyvíjíme ho pro příští sezónu a v současné době postupujeme na dynamometru velmi dobře.“

„V autě existují určitá omezení, tak jaký je náš plán? Hlavní plán se zaměřuje na další sezóny – nejen na rok 2021, ale určitě také na roku 2022.“

„Aby se nám v příští sezóně dařilo, musíme se také pokusit pochopit slabé stránky, které dnes máme a ujistit se, že je řešíme.“

„Ve skutečnosti jde o o to, že máme auto, které ztratilo výkon. To se stalo všem výrobcům, ale my ho ztratili více než ostatní.“

„V loňském roce motor částečně zakryl limity vozu, což letos už neplatí. Limity auta se naplno odhalily . Je jasné, že se musíme v tomto bodě zlepšit.“