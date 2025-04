Budoucnost Verstappena: Podle Vowlese není Mercedes pro něj to správné místo, Cowell zpochybnil jeho příchod k Astonu

Italský deník La Gazzetta dello Sport včera napsal, že Aston Martin je připraven Verstappenovi nabídnout smlouvu v hodnotě 264 milionů eur na tři roky (2026 až 2028).

Verstappen už má smlouvu do roku 2028 u Red Bullu, ale dlouhodobě se spekuluje o jeho odchodu.

„Máme neuvěřitelné štěstí, že jsme na příští dva roky podepsali smlouvy se dvěma zkušenými jezdci, což znamená, že se mohu soustředit pouze na zlepšování podnikání a umění vytvářet rychlé závodní vozy,“ reagoval na dotazy novinářů šéf Astonu Martin Andy Cowell, kterého cituje Crash.net.

Cowell byl následně dotazován, zda by mohlo být v příštím roce pro Verstappena u týmu místo.

„Říkám, že mám plnou hlavu zlepšování firmy, abychom mohli vyrobit rychlé závodní auto pro Lance a Fernanda,“ řekl Cowell.

Vowles Verstappena u Mercedesu nevidí

Cowell působil v minulosti u Mercedesu jako šéf motorářů. Strategii tam měl na starost dnešní šéf Williamsu James Vowles. Ten je skeptický, pokud jde o možný přestup Maxe Verstappena k Mercedesu, o čemž se vloni čile spekulovalo.

„Myslím, že Max může přidat na výkonu,“ řekl Vowles na oficiální tiskové konferenci FIA. „Myslím, že nikdo v místnosti nepopírá, že je výjimečný v tom, co dokáže, a Japonsko pro mě bylo dechberoucí.“

„Mělo by to ale i spoustu nevýhod, které si musíme brát v úvahu. Myslím, že Mercedes má skvělou kulturu se dvěma jezdci, kteří dosahují téměř maximálního potenciálu vozu, přičemž jeden z nich je na vzestupu. Osobně si nemyslím, že je to místo pro něj.“

„Nejsem Toto, ale myslím, že má do budoucna opravdu dobrou jezdeckou sestavu. V případě Kimiho jsem zaujatý, protože jsem s ním dlouho pracoval, ale když se podíváte na kroky, které děla v kvalifikacích, dělá kroky každý týden a to odjel v podstatě jen čtyři závody. Je na dobré cestě k tomu, aby byl velmi, velmi konkurenceschopný, takže do něj budete dál investovat a George dodává výsledky. Letos mu nemůžete nic vytknout.“