Budoucnost sprintových kvalifikací? Možná už nebudou kvalifikací

Čeká nás druhá sprintová kvalifikace. Už dnes se pojede klasická kvalifikace, která stanoví pořadí pro zítřejší sprintovou kvalifikaci. První tři jezdci zítra dostanou body a bude určen startovní rošt pro závod.

Harmonogram víkendu najdete nově i v mobilní verzi webu (níže pod aktualitami).

Podle Autosportu by však příští rok mohlo dojít ke změně. V pátek by se konala kvalifikace, která by opět určila pořadí pro sobotní sprint a také nedělní závod.

Sobotní sprintový závod by pak mohl jezdcům nabídnout možnost bojovat o více bodů do šampionátu, než je současný formát 3-2-1.

„Myslím, že se budeme muset podívat na počet udělených bodů a na to, jak určíme startovní rošt,“ řekl Ross Brawn pro Autosport. „Mělo by zůstat jen u toho, co se odehrálo v pátek?“

„Jak víte, Pérez vypadl v Silverstonu ve sprintu, což pak samozřejmě ovlivnilo jeho nedělní závod. Měli bychom tedy v pátek určit startovní pořadí pro sobotu i neděli?“

„Je řada věcí, které můžeme udělat, řada způsobů, jak bychom to mohli udělat. Studujeme to. Nějaké nápady existují, předložíme je FIA a týmům a podle toho budeme postupovat.“

Brawn má však jasno v tom, že pokud bude F1 se sprinty pokračovat, bude se držet pouze jednoho formátu – nebude se tedy stávat, že by některé sprinty probíhaly jako kvalifikace a některé jako samostatné závody.

V Monze bude formát identický jako v SIlverstonu. Mělo by však dojít k úpravě oslav. Jezdce už nečeká oslavné kolo, ale pouze oslava na startovním roštu.