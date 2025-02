Budoucí hvězda Red Bullu ve F1? Arvid Lindblad si na Novém Zélandu zajistil body pro superlicenci

Letos došlo k výrazným změnám v jezdeckých sestavách. Jen dva týmy mají stejné jezdce. Jak tomu bude v roce 2026? Uvidíme. Naše pozornost ale bude určitě upřena na oba týmy Red Bullu.

Sledovat budeme pochopitelně výsledky Liama Lawsona. Pokud jde o Racing Bulls, u něj nemá nic jisté žádný z jezdců. Isacka Hadjara čeká debut, Cunodu už pátá sezóna. Je spíše nepravděpodobné, že by Cunoda zůstal i v roce 2026.

Pokud někdo vypadne, bude muset logicky přijít někdo nový. A tím dost možná bude Arvid Lindblad. V juniorském týmu Red Bullu je od roku 2021.

Dnes ještě stále sedmnáctiletý mladík se narodil ve Velké Británii. Jeho otec je Švéd a matka má indické kořeny.

Titul na Novém Zélandu

Vloni skončil na čtvrtém místě ve formuli 3, letos ho čeká debut ve F2 v týmu Campos. Ještě před startem sezóny se rozehřívá ve „Formula Regional Oceania“. Série se jede na Novém Zélandu a čítá pět víkendů po třech závodech.



Foto: Red Bull Content Pool

Tento víkend se jedou poslední závody a Lindblad suverénně vede. Na kontě má už 6 vítězství a pět dalších stupňů vítězů. Dnes brzy ráno našeho času dojel druhý. Na kontě má 343 bodů a náskok 74 bodů už nemůže nikdo dohnat.

V sérii se jezdí ve voze Tatuus FT-60, který pohání motor Toyota a udržitelné palivo. Pro Lindblada je ale mnohem důležitější to, že má razítko regionální formule a za vítězství v ní FIA přiděluje 18 bodů pro superlicenci.

Dalších body získal Lindblad za výsledky ve F3 a zejména ve třech sériích F4. Celkově už jich tak má přes 40, což mu stačí na získání superlicence.

Osmnáct mu bude až 8. srpna, ale FIA vloni zmírnila podmínky a může udělit výjimku a superlicenci schválit i jezdci, který má teprve 17.

Arvid Lindblad bude určitě ideálním kandidátem pro páteční tréninky – zejména ve druhé části sezóny. Následně by mohl být kandidátem na sedačku u Racing Bulls v příštím roce. Nebo už v tom letošním, pokud nebude Red Bull spokojen s některým z jezdců? Nebylo by to překvapení. Víme, že Red Bull nemá problém do vozu posadit i méně zkušené jezdce a měnit jezdecké sestavy v průběhu sezóny.