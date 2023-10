Budou tři povinné zastávky? Rozhodne se odpoledne

Pirelli během noci zkoumalo pneumatiky ze sprintu.

Pirelli po prvním tréninku objevilo poškození pneumatik, které souviselo s přejezdy přes obrubníky. Týmy a ani jezdci si na nic nestěžovali. Poškození konec konců nejsou vidět, je potřeba použít mikroskop. Podle Pirelli se objevily na pneumatikách, které měly za sebou 20 či více kol.

Před sobotním programem byla přijata opatření – došlo ke změnám ve 12. a 13. zatáčce, kde byla bílá čára posunuta o 80 cm.

Pirelli chtělo po sprintu (19 kol) pneumatiky prozkoumat. To se sice během noci skutečně udělalo, ale získané poznatky budou o něco méně vypovídající kvůli třem safety carům.

Ve 14 hodin místního času (13 našeho času) se Pirelli sejde se zástupci týmů a bude diskutovat o dalším postupu.

Už v sobotu dopoledne byl schválen možný postup – maximální délka stintu v závodě by byla 20 kol a byly by povinné tři zastávky v boxech. Jestli k tomu dojde, to se dozvíme odpoledne.

George Russell po sprintu uvedl, že doufá, že FIA k podobnému opatření nesáhne.

„Myslím, že to, co FIA udělala s malou úpravou trati, bylo dobré,“ řekl Russell. „Byl jsem trochu skeptický, ale myslím, že to byl dobrý krok. Nemyslím si, že by museli zasahovat a říkat, že musí být povinné tři zastávky.“

„Dají nám data, zjistí, jaké bylo opotřebení měkké a střední pneumatiky, a my všichni bychom měli být dost chytří na to, abychom se na základě toho rozhodli.“

„Důležité, aby byla bezpečnost na prvním místě a abychom nedostali žádné defekty – nebo ještě hůře, aby nedošlo k žádné nehodě,“ řekl Max Verstappen.

„Nejprve počkejme a uvidíme, s čím přijdou, s analýzou po sprintu, jaká budou jejich zjištění. I ve sprintu jste mohli vidět, že na přední pneumatice, zejména na levé přední, bylo hodně opotřebení. Je to tu velmi těžké.“