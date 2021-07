Budou první předsezónní testy v roce 2022 za zavřenými dveřmi?

Není to tak dlouho, co se před sezónou testovalo 12 dnů (3krát po 4 dny). Pak to bylo osm dní a letos se testovalo jen tři dny. Pro jezdce, kteří měnili týmy, to nebylo zrovna příjemné.

Příští rok nás čekají velké změny pravidel. Nové vozy budou zcela nové a data, které týmy v testech získají, budou klíčové pro sezónní vývoj.

Je proto jisté, že testů bude více. Podle Motorsportweek se plánuje šest až osm testovacích dnů, které budou rozděleny mezi Barcelonu a Bahrajn.

Očekává se, že první test proběhne v Barceloně na konci února (cca 23. února). V Bahrajnu by se mohlo testovat před polovinou března (cca 10. března).

Už dříve se objevily informace, že by sezóna mohla začít v Bahrajnu.

První testy za zavřenými dveřmi?

Podle informací RacingNews365 je jedním z návrhů to, že by první testy nebyly běžnými testy ale shakedownem. Konal by se za zavřenými dveřmi, mimo dosah zvědavých očí médií a fanoušků, aby týmy mohly odstranit případné počáteční problémy s novými vozy.

V Bahrajnu by pak před normálními testy proběhla společná prezentace všech vozů. Zřejmě ne najednou ale spíše postupně podle harmonogramu.

Zatím je ale podoba testů a prezentací stále v jednání.