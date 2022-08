Budou přespříští pohonné jednotky F1 na vodík? Alpine to už zkoumá

V tuto chvíli nevypadá reálně, že by F1 byla v nejbližších řekněme 10 letech elektrická. Baterie a elektrická energie se už využívají dnes a jejich role v roce 2026 ještě poroste. Přesto bude mít vůz F1 stále spalovací motor.

Přechod na elektřinu je problematický nejen z ideologického hlediska ale také toho technického. Vozy by musely mít mnohem menší výkon.

Jednou z možností, která by podle Alpine mohla být životaschopná, je budoucí přechod na vodíkový pohon. Francouzský výrobce začal podrobně zkoumat výhody a nevýhody použití takové pohonné jednotky ve F1.

„Nemyslím si, že plně elektrický motor je připraven,“ řekl generální ředitel Alpine Laurent Rossi pro Autosport. „Možná tomu tak za patnáct let bude, ale v příští nebo dvou příštích iteracích předpisů to nevidím.“

„Proto to zkoumáme, protože se domnívám, že výrobci a zejména výrobci PJ mají povinnost utvářet předpisy a přinášet řešení. Zkoumáme vodík jako palivo.“

„Pro mě a pro nás je to celkem dobrý způsob, jak zabít spoustu much jednou ranou. Je to určitě čistší. Není úplně čistý, to je samozřejmé, ale je mnohem lepší ve srovnání s tradičním palivem. Je ho dostatek, zatímco organické nebo syntetické palivo může být omezené z hlediska nabídky a nebo nákladů na výrobu. Navíc zachovává jednu věc a tou je hluk. Dobře, možná tak za 20 let na to lidé zapomenou, protože novým generacím to může být jedno a budou zvyklí, že auta na ulici jezdí potichu, ale v současné době je to to, co dělá i tuhle show.“

„Nesmíme zapomínat, že F1 je sport, což znamená, že je to zábava. Je to určitě i byznys. Ale ten byznys je postaven na tom, že ho lidé milují, sledují a baví se jím. Na to nemohu nemyslet. Takže jdeme touto cestou.“

Rossi uvedl, že cílem studie společnosti Alpine bylo správně pochopit, zda vodíkový pohon může zajistit potřebnou úroveň výkonu, kterou F1 vyžaduje.

Pro test technologie navíc může Alpine využít jiný ze sportů, ve kterém je aktivní – Le Mans. V něm existuje tzv. garáž 56, která je určena pro testování nových budoucích technologií.

„Pokud to bude fungovat, pak bychom to chtěli případně předvést buď v Garage 56 v Le Mans, nebo na Nürburgringu s jedním z našich silničních vozů, který bude vybaven spalovacím motorem na vodík. To pak možná inspiruje řídící orgány, že existuje cesta.“

„Pokud se Porsche, Ferrari a další vydají jinými cestami, tak budiž, tím lépe, protože přineseme na stůl více možností než jen jednu.“