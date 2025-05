Budou jezdci příští rok dávat v polovině rovinky nohu z plynu? Podle Hornera to může být brutální

Komise F1 nedávno diskutovala o možnosti změny rozložení energie v příštím roce. Podle současných pravidel má být podíl energie ze spalovacího motoru a z baterie zhruba 50 na 50. Existují ale obavy, že na některých okruzích dojde jezdcům v polovině rovinky energie z baterie.

Na stole byl proto návrh na změnu na 64 ku 36, což by vedlo k lepšímu rozložení využívání energie v rámci kola. Pro předjíždění by se využíval plný výkon. V příštím roce totiž dojde ke zrušení DRS. Aktivní aerodynamika sice zůstane a dokonce se rozšíří i na přední křídlo, ale nebude se využívat k předjíždění.

Ke změně ale zatím nedošlo a diskuse pokračují.

„Diskutuje se o tom, jaký bude v budoucnu ve F1 motor, ale to je vzdáleno dva, tři nebo čtyři roky,“ řekl Horner pro Sky F1.

„Pak je tu otázka úpravy současných předpisů, které FIA předložila na stůl. Myslím, že se na tyto předpisy konečně pořádně podívali a vidí, že příští rok by mohlo dojít v průběhu velké ceny k obrovskému množství šetření energií (konkrétně lift and coast, kdy jezdec pustí plynový pedál dříve než šlápne na brzdu).“

„To jezdce přivede k šílenství, auta budou mít samozřejmě neustále otevřený systém DRS, takže nebude docházet k předjíždění, které by bylo běžně k vidění.“

„Proto předložili návrh, ve kterém bychom ponechali všechny technické specifikace stejné, ale pouze bychom snížili energii z baterie v závodě, takže byste měli efektivní push-to-pass.“

„Nemění to specifikaci, nemění to maximální výkon těchto motorů. Jde jen o to, kdy dojde k nasazení energie.“

Někteří výrobci, jako je třeba Mercedes, jsou ale proti. „Potřebujete nadpoloviční většinu, ale myslím, že někdy se musíte dívat na zájem sportu,“ říká Horner.

„Všichni věříme, že pro příští rok máme dobré pohonné jednotky. Chceme se jen vyhnout tomu, abychom příští rok v některých kvalifikacích sundávali nohu z plynu.“

„Mít to v takové míře v závodě, zejména na některých okruzích, bude obzvlášť špatné. Myslím, že stojí za to se na to podívat, protože to bude důležitý faktor.“

Podle Hornera nebude příští rok k dispozici DRS, a tak by dávalo smysl jít touto cestou a více využívat extra výkon.

„V současné době je závodění skvělé, je to těsné. Pokud budou muset jezdci na některých tratích dávat v polovině rovinky nohu z plynu, bude to dost brutální.“