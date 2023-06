Budete muset změnit jezdecký styl, odráží Pirelli kritiku pilotů, která se týká nepoužívání ohřívacích dek

Pirelli si stojí za tím, že nové pneumatiky, které nevyžadují předehřívání, jsou připraveny k tomu, aby mohly být využity v závodech.

V průběhu července se definitivně rozhodne o tom, zda bude v příští sezoně platit zákaz tzv. ohřívacích dek na pneumatiky.

Konečné slovo padne po dalším testu nových pneumatik, které nevyžadují předehřívání. Jejich rozhodující zkouška proběhne během testu po GP Británie v Silverstone.

Někteří jezdci si již mohli tuto specifikaci pneumatik vyzkoušet. Jedním z nich byl i George Russell, který se však nechal slyšet, že nepoužívání ohřívacích dek může být nebezpečné, a to navzdory tomu, že je tomu nové obutí přizpůsobeno.

Pirelli, výhradní dodavatel pneumatik pro F1, nicméně s Russellem nesouhlasí.

„Pokud jde o bezpečnost, z dostupných údajů nevidím žádné zvláštní riziko. Určitě je ale potřeba změnit způsob jízdy v prvním kole (po výjezdu z boxů na studených pneumatikách, pozn. red.),“ uvedl inženýr Pirelli Simone Berra, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Jezdci budou muset přizpůsobit styl své jízdy. A to i kvůli ochraně pneumatiky, protože její drolení může nastat i v případě, když se na ně tlačí hned v prvních zatáčkách, kdy ještě nemají dostatečnou teplotu,“ přiblížil pracovník Pirelli s tím, že názory jezdců respektuje.

Nové pneumatiky jsou připravené pro závody

Na základě svých zkušeností s novým obutím Russell rovněž prohlásil, že nové pneumatiky nepovažuje připravené na to, aby se s nimi mohlo již v příštím roce závodit.

Ani s tímto tvrzením však Pirelli nesouhlasí.

„Pneumatiky považujeme za způsobilé k závodění, jinak by nebyly předloženy k dalšímu vyhodnocení. Je zřejmé, že v chladných podmínkách by mohlo být složitější dostat pneumatiky do správné teploty, ale myslím, že je to jen otázka první části kola,“ je přesvědčen inženýr Pirelli Berra, podle něhož budou mít od druhého sektoru pneumatiky stejnou výkonnost, jako ty staré s využitím předehřívání.

„Jde tedy jen o to, aby zvládli prvních pár zatáček a byli opatrní.“