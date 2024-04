Budeme pokračovat v naší cestě stát se týmem, který vyhraje mistrovství světa, říká Alonso po podpisu s Astonem

Fernando Alonso a Aston Martin dnes potvrdili prodloužení smlouvy do konce roku 2026.

Pokud Alonso smlouvu dodrží, mohl by se na jejím konci přiblížit počtu 450 startů ve formuli 1. Už dnes je nejzkušenějším jezdcem F1 v její historii.

„O mé budoucnosti ve Formuli 1 se v posledních měsících hodně mluvilo a psalo, ale dnes mohu s potěšením oznámit, že zůstávám u Astonu Martin Aramco na základě víceleté smlouvy,“ uvedl Alonso.

„Na začátku roku jsem řekl, že se nejprve rozhodnu, zda chci pokračovat v závodění, a pak si sednu s týmem. Od chvíle, kdy jsem v roce 2023 nastoupil do týmu, jsem se cítil nesmírně dobře. Za pouhých 15 měsíců jsme toho společně už tolik dokázali a získali několik nezapomenutelných pódií a bitev.“

„Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou do mě Lawrence, Martin a Mike vložili, a s Lancem se těším, čeho ještě společně dosáhneme. Pro tento projekt je to teprve začátek a já jsem hrdý na to, že mohu být jeho součástí. Jsem v nejlepší fyzické kondici a stále hladový. Vydám ze sebe všechno a budeme pokračovat v naší cestě stát se týmem, který vyhraje mistrovství světa.“