Bude to win-win situace, říká Racing Point o spojení s Astonem Martin

Otmar Szafnauer říká, že spojení s Astonem Martin bude „skutečnou integrací“ a „prospěšné pro obě strany“.

Lawrence Stroll koupil podíl v Astonu Martin, který má nyní poměrně hodně problémů. V roce 2021 se z Racing Pointu stane Aston Martin. Automobilka bude mít v týmu majetkový podíl.

„Mělo by to být skvělé,“ řekl Szafnauer pro Motorsport.com. „Je to win-win situace. Mělo by to být výhodné pro obě strany. Stane se z nás tovární tým se skvělým jménem.“

„Aston Martin získá nějakou technologii pocházející z F1 a nějaký přenos technologií.“

„Především máme v Brackley pěkný aerodynamický tunel, který mohou použít. Máme aerodynamiky, které mohou také využít. A jsem si jistý, že budou existovat další technologie, které se budou dostávat do silničních vozů.“

Szafnauer věří, že existují různé technologie, které mohou následně pomoci sportovním vozům britské značky.

Na otázku, zda by technologie mohla cestovat i opačným směrem, Szafnauer řekl, že zatím neexistují žádné konkrétní plány.

„Uvidíme, co mají a uvidíme, jestli se od nich můžeme něco naučit. A pokud ano, rádi to převezmeme.“

Racing Point nyní staví v Silverstonu novou továrnu, do které se přestěhují také konstruktéři Astonu, kteří v současné době pracují v Red Bull Technology na projektu Valkyrie.

„Vypadá to, že v naší nové továrně s námi bude sedět také 100 konstruktérů, takže to bude skutečná integrace – lidi, kteří jsou u Red Bullu, nyní převedou k nám. Budou sedět s námi, budou pod stejnou střechou.“

„Udělali hypercarcar s Adrianem Neweyem, Valkyrii. A pak přicházejí další varianty, které jsou někde pod úrovní Valkyrie. Není na mě, abych to řekl, ale představí nějaké další pěkné produkty.“

Szafnauer také věří, že nový název týmu a spojení se slavnou značkou, pomůže přivést do týmu další nové a schopné zaměstnance.

„Chceme se zvětšovat. Nyní je nás skoro 500 a není to konec. Mou filozofií vždy bylo, že musíte najímat ty správné lidi, protože je to týmové úsilí. Musíme se ujistit, že máme nejlepší tým, který můžeme mít. Nenabírat lidi jen kvůli zvyšování čísel. Musíme najmout ty správné lidi. Ale myslím, že Aston pomůže také při náboru a rozšiřování týmu.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli